Бурцев, Моедо и Копырин – медалисты забега на 10000 метров

В финальном забеге на 10000 метров на дорожки стадиона «Амма Олимп» вышли 14 легкоатлетов.

Золотую медаль первой стайерской дистанции среди мужчин уверенно завоевал представитель сборной Усть-Алданского улуса Артур Бурцев. Он показал время – 31:47:80. Как и пять лет назад в Наме ему не было равных, но это и неудивительно – ведь он является мастером спорта России. Сейчас является тренером по легкой атлетике в Санкт-Петербурге и действующим чемпионом северной столицы и Якутии.

«Сегодня был очень хороший день – погода очень беговая. Дорожка просто прекрасная – я бы сказал, что даже у нас в Санкт-Петербурге нет такой отличной дорожки. Так что местным жителям очень повезло, – поделился после финиша победитель забега. — Для меня это очень радостное событие – еще раз приехать в Якутию и принести медаль родному Усть-Алданскому улусу. Впереди у нас еще две дистанции и основной – это эстафета, где я хочу помочь ребятам завоевать еще одно золото. А так я хочу еще до 2022 года “добегать” и в своем родном улусе если получится завоевать золотую медаль на VIII играх народов Якутии и уже достойно уйти на пенсию (смеется)».

Серебряную медаль на этой дистанции хозяевам соревнований принес 36-летний опытный стайер Александр Моедо, а бронзу выиграл представитель Якутска Николай Копырин. Кстати, он является самым молодым из всех участников финального забега – ему в этом году исполнилось лишь 20 лет, что для бегуна на стайерские дистанции является началом длинного и славного спортивного пути.