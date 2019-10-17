Бунт в комитете здравоохранения Ил Тумэна

Члены комитета здравоохранения недовольны председателем Чичигинаровым

В парламенте Якутии 14 октября 2019 прошло заседание постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости под председательством Владимира ЧИЧИГИНАРОВА.

В заседании приняли участие заместитель председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Антонина ГРИГОРЬЕВА, члены комитета Алена АТЛАСОВА, Оксана МИХАЙЛОВА, Любовь ЯВЛОВСКАЯ, Сулустаана МЫРААН, Мария ХРИСТОФОРОВА, министр труда и социального развития Елена ВОЛКОВА, руководители и представители профильных министерств и ведомств, сообщает пресс-служба Ил Тумэна.

Заседание комитета получилось достаточно бурным, в прессу просочились слухи о том, что члены комитета подняли вопрос о сложении полномочий председателем Владимиром Чичигинаровым. О подробностях SakhaLife поговорил с народным депутатом Марией Христофоровой.

— Не в первый раз на заседании депутаты выразили недовольство организацией работой комитета. В понедельник, 14 октября мы рассмотрели поправки в республиканский закон «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», законодательную инициативу главы республики.

Как нам стало известно, еще в субботу спикер парламента Петр ГОГОЛЕВ подписал внесенный правительством проект бюджета, и его уже можно было направить депутатам. Считаю, что аппарат комитета, получив документы от аппарата Госсобрания, должен был оповестить депутатов, направить нам документы на электронную почту, чтоб в выходные мы могли с ним ознакомиться. Вместо этого проект бюджета нам предоставили буквально накануне заседания. А этот документ – не то «блюдо», которое надо подавать горячим. Проект бюджета – очень объемный документ, в который надо вникать, тем более, что далеко не все народные избранники являются профессиональными экономистами.

Еще один момент, который вызвал наше недовольство, комитет предлагал практически без обсуждения одобрить рекомендации по итогам парламентских слушаний, направленных на преодоление бедности. Это огромная проблема, эффективного решения этого вопроса ждут наши избиратели. И нам не понятно, почему мы должны так поверхностно относиться к своим обязанностям. Мы заявили, что качественно и всесторонне обсудим этот вопрос на комитете, и только потом вынесем на рассмотрение уже ноябрьской сессии парламента.

Прежде всего, мы выразили недовольство ненадлежащей работой аппарата комитета, которую должен регулировать председатель. Вопрос на этот раз подняла Оксана Тагировна МИХАЙЛОВА, очень принципиальный депутат. Она предложила рассмотреть этот вопрос на заседании комитета. Насколько эффективна работа Владимира Ильича на посту председателя профильного комитета? Однако Владимир Чичигинаров заявил, что не будет ставить на голосование этот вопрос. Отмечу, что на заседании комитета не поднимались вопросы, связанные с его репутацией, следствием по делу о картельном сговоре при поставках лекарств, по которому, как пишут СМИ, проходит народный депутат. Следствие идет своим чередом, и свое слово скажет, как и суд, надо полагать. Депутаты подняли вопрос чисто по организации работы комитета. Считаю, что Владимир Ильич, тем более находясь в столь щекотливом положении, должен более серьезно относиться к организации работы комитета. Мы не собираемся выносить сплошное «одобрямс», не вникая в ситуацию. А складывается впечатление, что именно этого от нас и ждут. А он ведь опытный кадр, руководил серьезной федеральной структурой – Росздравнадзор. Привык, наверно, что все перед ним как федеральным контролером на задних лапках ходят. А сейчас – совсем другая специфика работы. Надо прислушиваться к голосу общественности, к народу, мы ведь депутаты.

Вообще, я считаю, что комитетами должны управлять депутаты, выигравшие выборы по одномандатным округам. На выборах мы прошли огонь, воду и медные трубы, и действительно получили доверие избирателей. А партийные списки себя несколько дискредитировали. Взять того же Чичигинарова… В профессиональных кругах считается, что он по партспискам прошел на все готовенькое, и основную работу проделал для него Виктор Николаевич ФЕДОРОВ.

Так что да, в комитете назрело определенное недовольство организацией работы, которую осуществляет председатель. Но обсудить это официально, выяснить расстановку сил пока не получилось из-за позиции Чичигинарова, который отказался выносить этот вопрос на заседание комитета.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения Марии Николаевны ХРИСТОФОРОВОЙ на события, вызвавшие широкий общественный интерес.