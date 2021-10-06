Бульдозеристы Молодо

В 1959 году геологический отряд под руководством Г.Ф. Дорганова нашел первые алмазы Молодо в районе реки Таган. Начиная с 1994 года, сначала АО «Нижнеленское», а затем и «Алмазы Анабара», дочка АЛРОСА, добывали здесь алмазы, внося свой неоценимый вклад в развитие республики.

АЛРОСА — компания, «прописанная» в республике, поэтому большинство наших работников являются жителями Якутии. Например, в составе «Алмазов Анабара, это и бывшие механизаторы, водители, механики, строители, которые переобучились на новые специальности, теперь работают на добыче алмазов. Один из них, уроженец Бетунгского наслега Амгинского улуса Давыдов Дмитрий Давидович. Уже в детстве стало понятно, что он хорошо разбирается в технике. После окончания Якутского автотранспортного лицея он устроился в родном селе трактористом. Молодой механизатор на своем колесном тракторе Т-150 вспахал и засеял множество амгинских полей. Но зарплаты рядового тракториста не хватало на то, чтобы на должном уровне обеспечивать свою семью. Поэтому он приехал в Якутск, где отучился на бульдозериста и устроился в артель «Нуринган» в Нерюнгринском районе.

В 2009 году Дмитрий присоединился к геологической партии АО «Нижнеленское», где работал машинистом бульдозера Комацу Д65. Только те, кто проработал с геологами в трескучие анабарские морозы в местах, где не ступала нога человека, знают какая ответственность лежит на машинистах за технику, ведь даже небольшая ошибка может стать роковой. Поэтому к такой работе стараются привлекать только опытных механизаторов. Благодаря тому, что Дмитрий прошел в свое время эти испытания, он до сих пор трудится на выемке алмазоносных песков на своем тяжелом бульдозере.

— Дмитрий, ты в 2019 году стал «лучшим бульдозеристом» участка Моргогор прииска Маят, а в этом году занял второе место в Молодо, и к тому же получил 8-й, высший разряд бульдозериста. Расскажи нам о своей работе, как один из самых опытных бульдозеристов.

— Мне кажется, чтобы добиться результатов нужно стараться учиться, хотеть стать лучшим, ставить перед собой цели. Работая трактористом у себя в селе, я многому научился, узнал, как работает техника, а здесь, в промышленном предприятии все чуть другое, главным образом, то что здесь все находиться под контролем, есть специальные люди, которые следят за техникой. Например, ты должен чувствовать, можно сказать нутром, как поведет себя машина, сколько сможет поднять, сможет ли проехать по сложным участкам. Также есть паспорт горных работ, по которому ты должен работать. Все это, и твой опыт, и умения, а также постоянный самоконтроль становятся жизненно необходимы. Ведь зимой в 50-градусные морозы, малейшая ошибка может вывести технику из строя, а это скажется на выполнении плана дневных работ. Вообще работа на бульдозере только кажется простой, на самом деле в ней очень много различных нюансов, знание которых приходит только с опытом. В моей работе мне очень помогали старшие коллеги, которые в совершенстве овладели искусством управления бульдозером, это Софронеев Дмитрий Николаевич, Обертайло Александр Гаврильевич, Судаков Андрей Владимирович. Вообще с годами работы опыт конечно накапливается. Но, в последние годы, с повышением требований к практической квалификации и знанию документации, стал постоянно носить с собой требования по организации и безопасности горных работ и, как появляется свободное время, занимаюсь их изучением. Это и дало в этом году свои результаты – стал бульдозеристом 8-го разряда. Иметь высший разряд для меня большая ответственность, я должен быть примером для других, всегда показывать лучшие результаты. Именно поэтому сейчас я обучаюсь на инженера-механика в АГАТУ.

— Ваша вахта в среднем занимает четыре месяца, как справляетесь с этим, у вас ведь нет ни одного выходного дня за это время?

— Вахта — это совсем другое. Несмотря на то, что здесь работают только мужчины, у нас всегда порядок. Здесь есть время для отдыха, кроме баньки это и местный клуб, где можно, как говорится, культурно отдохнуть. Во время ысыаха у нас проходит конкурс Молодинский Боотур. На этих соревнованиях наши бульдозеристы Михаил Лотов (Таттинский улус), Василий Туманов (Хангаласский улус), Виктор Туманов (Таттинский улус) становились абсолютными чемпионами. Эти соревнования очень нравятся людям. Ярослав Солдатов, тоже бульдозерист, уже несколько раз побеждал в настольном теннисе, а мне вот нравиться играть в шахматы и шашки. Еще один парень Андрей Софронеев очень хорошо поет, когда он начинает исполнять песни из репертуара Лэгэнтэя, то прям душа отдыхает. В общем у нас есть возможности для отдыха, вот, например, Дмитрий Иванов, Айаал Малышев и Кирилл Федоров очень любят соревнования по спортивной рыбалке.

Особо хочется отметить также нашу столовую, где нас кормят по первому разряду. А после можно и позалипать в телефоне, потренироваться, а если погода позволит, то и мяч на улице погонять, почитать книги в библиотеке, да и просто пообщаться с друзьями, в общем нам есть чем себя занять в свободное время. Это я вспомнил только ребят бульдозеристов, а на нашем горном участке есть еще и БелАЗисты и экскаваторщики, у тех парней своих интересов еще больше (смеется).

— Как проходит промсезон этого года?

— В связи с пандемией у нас произошло много различных изменений, это и маски с перчатками, вакцинирование, анализы… Но человек ко всему привыкает. А пока я могу сказать, что своей главной цели на этом этапе жизни я достиг, стал бульдозеристом 8 разряда. Буду работать еще лучше и продуктивнее. Начальство говорит, что со следующего года мы будем увеличивать производственные показатели, поэтому надежд на будущее действительно много. Ведь с их увеличением, вырастают и горизонты новых возможности. Желаю своим ребятам успехов в работе и крепкого здоровья. А нашей материнской компании АЛРОСА вместе с дочками и другими подразделениями – новых производственных планов и много работы во имя нашей родной республики и нас, живущих здесь!

— Спасибо за разговор Дмитрий. Желаю удачи в твоем нелегком труде!