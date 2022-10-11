Буксир ЛОРПа спешит на помощь

«Сегодня 11 октября в 09 часов утра из Зеленомысского речного порта вышел буксир ЛОРПа «ОТ-2038» с баржей «М-24», груженой контейнерами с продовольственными грузами для предпринимателей и предприятий города Среднеколымск», — сообщил капитана судна Константин ЧУМАКОВ.

Напомним, что буксир «ОТ-2038» оказал помощь Колымской судоходной компании. Буксир «Сухона», двигаясь по направлению из п.Черский вверх по течению в Среднеколымск, в виду сложных погодных условий, по техническим причинам не смог продолжить доставку груза для предприятий Среднеколымска. В Зеленомысском речном порту были проведены разгрузочно-погрузочные работы контейнеров с продовольственными грузами, боящихся низких температур.