Букет наград от Ил Дархана

За заслуги в области угольной промышленности, образования, физической культуры и спорта, транспорта, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетные звания «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГОРНЯК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ВЕРЕЩАКЕ Михаилу Васильевичу, горнорабочему очистного забоя участка № 4 (добычных работ) шахты «Восточная Денисовская» акционерного общества «Горно-обогатительный комплекс “Денисовский”», Нерюнгринский район; КЛЕЩЕВУ Андрею Владимировичу, машинисту горных выемочных машин участка № 1 (подготовительных работ) шахты «Восточная Денисовская» акционерного общества «Горно-обогатительный комплекс “Денисовский”», Нерюнгринский район. «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» БУБЯКИНУ Константину Константиновичу, директору муниципального бюджетного образовательного учреждения «Эбяхская средняя общеобразовательная школа», Среднеколымский улус (район). Наградить ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) МИХАЙЛОВА Александра Михайловича, заместителя директора по общим вопросам Якутского филиала акционерного общества «Полиметалл Управляющая Компания», заслуженного тренера Якутской АССР, мастера спорта СССР международного класса. ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» АЛЕКСЕЕВА Андрея Васильевича, главного тренера спортивной сборной команды Республики Саха (Якутия) по кикбоксингу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха (Якутия)», заслуженного тренера Республики Саха (Якутия); БЕРЕЗКИНА Александра Николаевича, вице-президента и председателя судейской коллегии Общероссийской общественной организации «Федерация кикбоксинга России», заслуженного тренера России; ЛОМАНЧЕНКОВА Николая Григорьевича, водителя службы транспортного обеспечения перевозок акционерного общества «Аэропорт Якутск». Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ 1 апреля 2021 года № 1787

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