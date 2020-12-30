Букет наград от Ил Дархана
За вклад в укрепление государственности, социально-экономическое развитие республики и многолетнюю безупречную муниципальную службу наградить
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
БОРИСОВУ Саргылану Васильевну, заместителя главы муниципального района «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия);
ВАСИЛЬЕВУ Саргылану Марковну, начальника отдела социальной политики администрации муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия);
ВИНОКУРОВУ Анну Николаевну, заместителя начальника финансового управления администрации муниципального образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия);
ГОГОЛЕВУ Розалию Ильиничну, ведущего специалиста администрации муниципального образования «Абагинский наслег» Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия);
ДОКТОРОВУ Наталью Афанасьевну, ведущего специалиста по социальным вопросам наслежной администрации муниципального образования «Едюгейский наслег» Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия);
ИВАНОВА Семена Владимировича, главного специалиста администрации муниципального образования «Жарханский наслег» Нюрбинского района Республики Саха (Якутия);
ЛУКИНУ Айталину Кирилловну, главного специалиста администрации муниципального образования «Тыллыминский 1-й наслег» Мегино-Кангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия);
НЕСТЕРОВА Виктора Михайловича, начальника управления культуры, спорта, молодежной и семейной политики окружной администрации городского округа «Жатай» Республики Саха (Якутия);
НИКОЛАЕВУ Маргариту Васильевну, заместителя главы муниципального образования «Жилиндинский национальный наслег» Оленекского эвенкийского нацонального района Республики Саха (Якутия);
ПЛАТОНОВА Эдуарда Иннокентьевича, главного специалиста организационно-правового отдела администрации муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия);
СОТРУДНИКОВУ Акулину Васильевну, руководителя службы управления персоналом муниципального района «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)» Республики Саха (Якутия);
ХРИСТОФОРОВУ Валентину Владимировну, ведущего специалиста администрации муниципального образования «Баягинский наслег» Таттинского улуса Республики Саха (Якутия);
ШКУЛЕВУ Елену Григорьевну, заместителя главы администрации национального юкагирского муниципального образования «Олеринский суктул» Нижнеколымского района Республики Саха (Якутия).
Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ
21 декабря 2020 года
№ 1594
За значительный вклад в укрепление мира и дружбы между народами, распространение идей духовного единства, плодотворную творческую и общественную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей наградить
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА И ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
ВИНОКУРОВА Николая Егоровича, заведующего научно-просветительским отделом государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский государственный литературный музей имени П.А. Ойунского»;
САРИШВИЛИ Григория Наскидовича, президента автономной некоммерческой организации «Международный совет экономического сотрудничества регионов»;
ТРОЕВА Гаврила Афанасьевича, президента региональной общественной организации «Культурное общество Саха – Санкт-Петербург».
Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ
22 декабря 2020 года
№ 1598
+7 (999) 174-67-82