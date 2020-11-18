Букет наград от Ил Дархана

За заслуги в области здравоохранения и фармации, образования и науки, дошкольного образования, журналистики, архивного и библиотечного дела, конституционного контроля, местного самоуправления, жилищно-коммунального хозяйства, культуры и искусства, строительства, промышленности, сельского хозяйства, налогов и сборов, транспорта, энергетики, вклад в социально-экономическое развитие республики, активную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд присвоить почетные звания «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» МЫРЕЕВОЙ Любови Прокопьевне, врачу-неврологу детской поликлиники государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Ленская центральная районная больница», Ленский район; ПАВЛОВОЙ Татьяне Юрьевне, директору Перинатального центра государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница №1 – Национальный центр медицины», город Якутск; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГОРНЯК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ЛЕВАШОВУ Андрею Николаевичу, машинисту буровой установки карьера «Юбилейный» Айхальского горно-обогатительного комбината акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район; МАЛЮГОВУ Андрею Николаевичу, машинисту буровой установки Разреза «Эльгинский» Эльгинского угольного комплекса общества с ограниченной ответственностью «Эльгауголь», Нерюнгринский район; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ОКОНЕШНИКОВУ Егору Иннокентьевичу, старшему научному сотруднику Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук – обособленного подразделения федерального государственного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», город Якутск; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» АРГУНОВУ Дмитрию Васильевичу, политическому обозревателю Службы общественно-политических программ Дирекции телеканала «Якутия 24» государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Национальная вещательная компания “Саха”», город Якутск; ХАРБАЕВОЙ Акулине Ивановне, главному редактору газеты «Новости Жиганска» — «Эдьигээн сонуннара» государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Сахапечать», Жиганский национальный эвенкийский район; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» МАСТЮГИНОЙ Галине Николаевне, заведующей лабораторией клинической иммунологии и диагностики ВИЧ-инфекции государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Ленская центральная районная больница», Ленский район; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» АНДРОСОВОЙ Надежде Петровне, заведующей редакцией массовых и популярных изданий акционерного общества «Национальная издательская компания “Бичик”» имени С.А. Новгородова, город Якутск; БУРНАШЕВОЙ Марии Егоровне, музыкальному руководителю, учителю музыки государственного казенного образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат № 2 VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Среднеколымский улус (район); ГАВРИЛОВОЙ Ларисе Викторовне, заведующей методико-аналитическим отделом муниципального казенного учреждения «Ленское районное управление культуры», Ленский район; ИВАНОВОЙ Елизавете Спартаковне, заведующей структурным подразделением филиала с. Беченча муниципальной казенной организации дополнительного образования «Детская школа искусств города Ленска», Ленский район; ПЕТРОВУ Петру Семеновичу, директору студии звукозаписи «Дуораан рекордс», члену Республиканской общественной организации — Творческий союз авторов – песенников Республики Саха (Якутия), город Якутск; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ВЛАСОВУ Алексею Владимировичу, ведущему инженеру Центра по обслуживанию горно-рудничных систем управления Управления автоматизации Специализированного треста «Алмазавтоматика» акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район; ПАВЛОВИЧУ Виктору Анатольевичу, слесарю по такелажу и грузозахватным приспособлениям ремонтной группы Службы главного механика Ленского отделения Управления материально-технического снабжения акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район; СОРКОМОВУ Семену Афанасьевичу, ветерану труда, почетному гражданину Момского района, город Якутск; ЧЕРЕПАНОВУ Александру Александровичу, машинисту автогрейдера Дорожного участка № 2 Мирнинского управления автомобильных дорог акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ЗАХАРОВОЙ Августине Александровне, заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад “Чуораанчык”» с. Чурапча, Чурапчинский улус (район); КИРИЛЛИНОЙ Ларисе Михайловне, начальнику отдела государственного казенного учреждения «Центр ресурсного обеспечения развития образования Республики Саха (Якутия)», город Якутск; НИКОЛАЕВОЙ Елене Иннокентьевне, заместителю директора по воспитательной работе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа № 2 (с углубленным изучением отдельных предметов)», город Якутск; ЧЕМПОСОВОЙ Валентине Геннадьевне, директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дабанская средняя общеобразовательная школа», Олекминский район; ЧЕРКАШИНОЙ Ирине Васильевне, начальнику муниципального казенного учреждения «Мегино-Кангаласское районное управление образования»; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» КИРИЛЛИНУ Афанасию Михайловичу, ведущему инженеру общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Силим», Чурапчинский улус (район); «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ВАСИЛЬЕВОЙ Антонине Гаврильевне, учителю муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Саха политехнический лицей», город Якутск; ЖЕРГОТОВУ Егору Егоровичу, учителю муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Саха гимназия», город Якутск; ШУБЕНКО Ольге Михайловне, учителю муниципального общеобразовательного учреждения – Информационно-технологического лицея № 24 г. Нерюнгри имени Е.А. Варшавского, Нерюнгринский район; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» МИРОНОВСКОМУ Олегу Борисовичу, руководителю секретариата Конституционного суда Республики Саха (Якутия), город Якутск. Наградить ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) БОЛЬШЕВУ Анну Гаврильевну, председателя Якутского городского отделения Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», город Якутск; БОРИСОВУ Антонину Афанасьевну, главного архивиста государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Национальный архив Республики Саха (Якутия)», город Якутск; ЗАХАРОВУ Людмилу Семеновну, врача-инфекциониста государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская клиническая больница», город Якутск; ЖИРКОВУ Татьяну Егоровну, учителя муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Н.О. Кривошапкина (с углубленным изучением отдельных предметов)», город Якутск; КОЗЛОВУ Лидию Анатольевну, заместителя главного врача по организационно-методической работе государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Ленская центральная районная больница», Ленский район; КОЛОДЕЗНИКОВУ Розу Константиновну, заведующую Центром электронных ресурсов Центральной улусной библиотеки имени С.С. Васильева — Борогонского муниципального казенного учреждения «Усть-Алданская межпоселенческая централизованная библиотечная система», Усть-Алданский улус (район); КОНОНОВА Гаврила Гавриловича, судью Конституционного суда Республики Саха (Якутия), город Якутск; КЫЧКИНУ Ларису Иннокентьевну, заведующую отделом государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)», город Якутск; ЛЕПЧИКОВА Николая Васильевича, советника генерального директора акционерного общества «Водоканал», город Якутск; ЛИСТ Елену Александровну, заведующую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 4 “Снежинка”», городской округ «Жатай»; МАКАРОВУ Сару Ульмесовну, сортировщика алмазов Центра сортировки алмазов акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район; МАСИНУ Альбину Михайловну, главу муниципального образования «город Олекминск», Олекминский район; НИКОЛАЕВУ Марию Егоровну, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Аптека № 23» с. Чурапча, Чурапчинский улус (район); ПЕРМЯКОВУ Варвару Дмитриевну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад “Чуораанчык”» с. Маралайы, Чурапчинский улус (район); ПОПОВУ Анну Ивановну, начальника отдела филиала федерального казенного учреждения «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия), город Якутск; ПУСТОВАРОВА Анатолия Николаевича, главного инженера Базы дорожной механизации Мирнинского управления автомобильных дорог акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район; СИДОРОВУ Наталью Гаврильевну, старшего государственного налогового инспектора Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Республике Саха (Якутия), Амгинский улус (район); СТРУЧКОВА Степана Степановича, электрика Производственного кооператива «Мегинострой», Мегино-Кангаласский улус. ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» АЛЕКСЕЕВУ Любовь Васильевну, главного специалиста Управления бухгалтерского учета и отчетности Окружной администрации города Якутска; АЛЕКСЕЕВА Михаила Петровича, ветерана сельского хозяйства, кавалера ордена «Знак Почета», почетного гражданина Мегино-Кангаласского улуса, Мегино-Кангаласский улус; БЕЛОЛЮБСКУЮ Людмилу Спартаковну, старшего педагога дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества имени Ф.И. Авдеевой», город Якутск; БОНДАРЕВА Николая Григорьевича, главного геолога Мирнинского горно-обогатительного комбината акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район; ВАСИЛЬЕВА Олега Владимировича, машиниста погрузочно-доставочной машины подземного рудника «Удачный» имени Ф.Б. Андреева Удачнинского горно-обогатительного комбината акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район; ВАСИЛЬЕВУ Екатерину Васильевну, ветерана труда, кавалера ордена «Знак Почета», Горный улус; ДУРНАЕВА Павла Абдурахмановича, генерального директора акционерного общества «Востоктехторг», город Якутск; ЕГОРОВА Павла Павловича, специалиста муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры имени Капиталины и Ивана Бурнашевых» муниципального образования «Тарагайский наслег», Мегино-Кангаласский улус; ЗАЙЧУК Тамару Ивановну, участкового врача-педиатра государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская городская больница № 2», город Якутск; КАЗАЧКОВУ Ирину Александровну, заведующую отделением скорой медицинской помощи – фельдшера государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Ленская центральная районная больница», Ленский район; КОСТОГРУДА Михаила Николаевича, капитана – 2-го помощника механика теплохода «ТР-75» акционерного общества «Колымская судоходная компания», Верхнеколымский улус (район); МАРТЫНОВУ Надежду Семеновну, главного библиотекаря Отдела информационно-библиографической работы, обслуживания и хранения фондов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Арктический государственный агротехнологический университет», город Якутск; МИХАЙЛОВА Алексея Анатольевича, заместителя начальника отдела комплектации филиала акционерной компании «АЛРОСА» «Якутское предприятие по торговле алмазами акционерной компании “АЛРОСА”», город Якутск; МОГУЧЕВУ Анастасию Георгиевну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 86 “Колокольчик”», город Якутск; МЫРЕЕВУ Людмилу Степановну, фельдшера Беченчинской врачебной амбулатории государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Ленская центральная районная больница», Ленский район; НАХОДКИНА Василия Гаврильевича, инженера-контролера Жиганского района электрических сетей акционерного общества «Сахаэнерго», Жиганский национальный эвенкийский район; НЕВРЕТДИНОВУ Ирину Григорьевну, шеф-повара муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад № 26 “Кустук”», город Якутск; НЕКТЕГЯЕВА Петра Алексеевича, главу крестьянско-фермерского хозяйства «Нектегяев П.А.» Кыллахского наслега, Олекминский район; НИКОЛАЕВА Ануфрия Васильевича, ветерана сельского хозяйства, Оленекский эвенкийский национальный район; НИКОЛАЕВУ Зою Дмитриевну, преподавателя государственного бюджетного профессионального учреждения «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева», город Якутск; ПЕТРОВУ Александру Александровну, врача-офтальмолога государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская клиническая больница», город Якутск; ПОДРОЙКИНУ Надежду Константиновну, фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская клиническая больница», город Якутск; ПОПОВА Петра Иннокентьевича, ветерана муниципальной службы, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), Кобяйский улус (район); ПРОКОПЬЕВУ Валентину Арисовну, начальника сектора аналитики и экономики государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Управление физической культуры и массового спорта», город Якутск; САДОВНИКОВУ Ирину Дмитриевну, заместителя руководителя муниципального казенного учреждения «Управа Сайсарского округа» городского округа «город Якутск»; СЛЕПЦОВУ Анастасию Семеновну, учителя муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Городская классическая гимназия», город Якутск; СПИРИДОНОВУ Тамару Иннокентьевну, ветерана труда, заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус; СЮЛЬСКУЮ Юлию Августовну, заведующую детским отделением муниципального казенного учреждения «Момская централизованная библиотечная система», Момский район; ТАРАБУКИНА Юрия Георгиевича, ветерана муниципальной службы, Момский район; ФАДЕЕВА Бориса Николаевича, начальника дизельной электростанции с. Эйик Оленекского района электрических сетей акционерного общества «Сахаэнерго», Оленекский эвенкийский национальный район; ФЕДОРОВА Афанасия Афанасьевича, доцента Финансово-экономического института федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», город Якутск; ХАНДЫ Надежду Александровну, главного библиографа Отдела региональной библиографии государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)», город Якутск; ХОХОЛОВУ Елизавету Елисеевну, ветерана педагогического труда, отличника народного просвещения РСФСР, город Якутск; ХРИСТОФОРОВА Карла Ивановича, заведующего балаганом «Алгыс» муниципального бюджетного учреждения «Центр культурного и спортивного развития» Таттинского наслега, Таттинский улус; ХРОМОВУ Надежду Иннокентьевну, уборщика производственных помещений Центра сортировки алмазов акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район; ЧЕРКАШИНУ Марианну Николаевну, главного специалиста Якутской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», город Якутск; ШАХУРДИНА Александра Михайловича, начальника производственно-технического отдела Производственного кооператива «Мегинострой», Мегино-Кангаласский улус; ШУКШИНУ Татьяну Егоровну, начальника бюро технического отдела Айхало-Удачнинского отделения Управления капитального строительства акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район. Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ 13 ноября 2020 года № 1514

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