Букет наград от главы Якутии

За вклад в укрепление государственности, социально-экономическое развитие республики и многолетнюю безупречную службу наградить ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» АЛЕКСЕЕВУ Римму Петровну, руководителя отдела Управления записи актов гражданского состояния при Правительстве Республики Саха (Якутия) по городу Якутску; КРУЦЫК Наталью Степановну, руководителя отдела проектно-правового обеспечения и государственной службы Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия); ЛАЗАРЕВУ Ульяну Ивановну, старшего референта отдела по государственным наградам и геральдике Управления государственного протокола и государственных наград Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия); ЛИ Индиру Петровну, руководителя отдела социокультурной работы и взаимодействия с муниципальными образованиями Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия); МИХАЙЛОВУ Анну Григорьевну, главного специалиста отдела организации государственной регистрации актов гражданского состояния и правового обеспечения Управления записи актов гражданского состояния при Правительстве Республики Саха (Якутия); ПЕТРОВА Александра Юрьевича, заместителя начальника Центрального аппарата по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия); СОН Маргариту Михайловну, главного специалиста финансово-организационного отдела Счетной палаты Республики Саха (Якутия); УШНИЦКОГО Владислава Егоровича, главного специалиста департамента экологической безопасности и правовой экспертизы Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия). Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ 5 марта 2020 года № 1017

Фото: из архива SakhaLife.ru. http://ysia.ru/o-nagrazhdenii-pochetnym-znakom-otlichnik-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhby-rs-ya-10/ Источник:

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