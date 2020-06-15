Буйный горожанин ударил полицейского

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при проверке участковым уполномоченным полиции сообщения женщины о нарушении тишины и покоя, возмущаясь законным требованиям сотрудника полиции начал вести себя агрессивно и не желая проходить в отдел полиции нанес 2 удара кулаком в область грудной клетки участкового.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Согласно санкции ч. 1 ст. 318 УК РФ мужчине грозит наказание в виде штрафа до 200 тыс.рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо арест до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 5 лет.