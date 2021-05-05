Бухгалтерскую отчетность на бумаге не примут

Вниманию организаций, представившим бухгалтерскую отчетность на бумажном носителе!

Срок представления бухгалтерской отчетности за 2020 год истек 31 марта 2021 года.

Сделать это нужно было исключительно в электронном формате по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через операторов электронного документооборота. Соответствующая норма закреплена ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Представление обязательного экземпляра отчетности за 2020 год на бумажном носителе недопустимо и является основанием для отказа в его приеме налоговым органом.

На начало мая текущего года около трех тысяч организаций администрируемых инспекцией еще не представили бухгалтерскую отчетность.

МРИ ФНС России №5 сообщает, что всем организациям, направившим свою отчетность в бумажном виде, посредством почтовой связи необходимо представить ее в электронном виде.

Полученная отчетность выгружается в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО), формирование и ведение которого возложено на ФНС России.

Помимо указанной отчетности в ГИРБО также войдут аудиторские заключения о ней (в случаях, когда бухгалтерская (финансовая), отчетность подлежит обязательному аудиту).

Формат представления экземпляра отчетности вместе с аудиторским заключением для размещения в ГИРБО утвержден Приказом ФНС России от 13.11.2019 № ММВ-7-1/570@.

При составлении бухгалтерской отчетности следует обратить внимание, что с 1 января 2020 года вся отчетность составляется только в тысячах рублей, на первой странице необходимо указать подлежит ли отчетность обязательному аудиту, наименование аудиторской организации, проводившей аудит отчетности.

Аудиторское заключение можно сдать вместе с отчетностью (для ООО до 30 апреля и для АО до 30 июня) или отдельно через 10 рабочих дней после его получения, но не позднее 31 декабря.

Критерии организаций, подлежащих обязательному аудиту, перечислены в ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Непредставление или несвоевременное представление в налоговый орган аудиторского заключения влечет административную ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей; на юридических лиц – от 3 до 5 тысяч рублей.