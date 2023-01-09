Бухгалтер присваивала деньги сельских воспитателей

В Кобяйском районе прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении средств со счетов 3 дошкольных образовательных организаций района.

Прокуратура Кобяйского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая, занимая должность бухгалтера муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия» Кобяйского район, используя свое служебное положение совершила хищение денежных средств со счетов 3 дошкольных образовательных учреждений путем перечисления их на свои лицевые счета. Общая сумма причиненного ущерба составила более 1,9 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

По требованию прокуратуры в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемой в целях возмещения причиненного преступлением ущерба.