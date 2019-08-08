Бухгалтер, потребляющая БАДы, стала жертвой мошенников

В очередной раз, доверчивая якутянка стала жертвой распространенной схемы телефонного обмана. 63-летней жительнице Томпонского района, работающей бухгалтером, позвонил неизвестный и представился следователем следственного комитета г.Москвы. Мужчина сообщил, что ей полагается компенсация за биологически активные добавки, так как у товара были обнаружен побочный эффект. Материальный ущерб составил более 570 000 рублей.

Установлено, что в течение более месяца пенсионерка переводила средства неизвестному через свою банковскую карту. Поначалу женщина перевела средства на якобы регистрацию заявления, потом за услуги адвоката, госпошлину и прочее. При этом мошенники уверяли женщину, что компенсация составит 11 миллионов. В итоге пенсионерке пришлось взять кредит на 300 000 рублей, чтобы оплатить все услуги.

Когда у пожилой женщины закончились деньги, мошенник сообщил, что с ней свяжется банкир и переведет деньги, после чего отключил свой номер.

В настоящий момент указанная схема распространена среди мошенников для обмана пожилых граждан. Предупредите своих родственников о том, что бы они ни при каких обстоятельствах не переводили свои деньги незнакомцам.