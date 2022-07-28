Бугун Былыр-2: Авторы приготовили сюрпризы в киновселенной



Работа над второй частью фантастической кинокомедии «Бүгүн – былыр» (Сегодня – прошлое) стартовала в Якутии. Основные съемки проходят в Якутске и будут частично в Чурапчинском улусе, сообщил продюсер картины Гаврил Адамов.



Рабочее название сиквела полюбившейся зрителям киноленты – «Бүгүн Былыр-2: Приключения Кюндэлэя».

«В фильме будут все полюбившиеся зрителям герои из первой части. Сюжет мы придумали с автором идеи и главным продюсером фильма Сандалом Баишевым. Могу отметить, что проект стал более масштабным и захватывающим. Также у нас есть несколько сюрпризов по расширению нашей киновселенной», — прокомментировал Гаврил Адамов.



Авторы выражают надежду, что зрителям еще больше понравится вторая часть. Прокат фильма запланирован на февраль – март 2023 года по России. В связи с этим планируется выпустить сиквел с дубляжом на русском языке, с перспективой выхода на рынок России и стран СНГ. Дубляж взяла на себя кинопрокатная компания «Кинологистика».

«Пользуясь случаем, хотим выразить огромную благодарность за веру в нас и поддержку кинокомпании «Сахафильм» в лице Сарданы Саввиной и кинопрокатной компании «Кинологистика» в лице Анатолия Сергеева. И, конечно, нашим друзьям – кинотеатрам по всей республике», — добавил Гаврил Адамов.

Как в первой части, режиссером сиквела выступил Александр Лукин – он известен по таким работам, как «Государственные дети» и «Белый ангел тундры». Оператор-постановщик Юрий Бережнев – зрители могли увидеть его работу в таких картинах, как «Ол Сайын», «Тайна Чингис Хаана», «24 снега» и «Тыгын Дархан». Сценарий принадлежит перу Сандала Баишева.