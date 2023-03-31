Бугай: Алло, я находился на больничном…

Глава Алдана проигнорировал жалобу на тонущий в болоте дом, за что поплатился.

В июле 2022 года жительница города Алдана обратилась к мэру Бугай Александру с заявлением о необходимости принятия срочных мер по факту образования болота возле многоквартирного дома, в результате чего дом тонет и разрушается.

Но по прошествии месяца заявительница так и не получила ответ, после чего обратилась в прокуратуру, которая установила, что хоть это обращение и поступило в администрацию, но чиновники регистрировать и рассматривать его не стали, и соответственно ответа никакого давать не собирались.

В связи с этим мировой суд привлек главу Алдана Бугай к ответственности по ст.5.59 КоАП РФ и оштрафовал на 5 тысяч рублей.

Бугай попытался обжаловать штраф, сославшись, что в период поступившей жалобы заявительницы он находился на больничном, но прокурор представил ряд доказательств, из которых следовало, что Бугай трудился на месте и подписывал документы.

В связи с этим суд 1 февраля признал штраф законным.