Будут ли перебои в поставке с лекарствами из-за санкций?

У многих вызывают опасения ситуация с санкциями – будут ли перебои в поставке с лекарствами. Для повышения стабильности в обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями на федеральном уровне, будет создана межведомственная рабочая группа. Такое решение было принято на совещании Министерства здравоохранения России.

— Ситуация с лекарствами на сегодня стабильная. В стране сформированы значительные запасы лекарственных препаратов, – заявил на совещании Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

— В части федеральных централизованных закупок законтрактовано 85% годового объема лекарств. По ряду препаратов мы ранее перешли на заключение 2-3-летних контрактов, что дает уверенность в стабильности поставок. Большие запасы уже на складах дистрибуторов. Российские и иностранные производители подтверждают продолжение своей работы. Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало. Мы совместно с федеральными органами власти и регионами уже занимаемся выработкой первоочередных мер по совершенствованию подходов к обеспечению медицинской продукцией в текущей ситуации.

Что касается ситуации в Якутии – контроль за наличием лекарственных препаратов находится у Министерства здравоохранения региона. На сегодняшний день Минздрав не подтверждает информации о перебоях в поставках.

По информации телеканала Якутия 24, со ссылкой на заведующую аптекой «Сахафармация» Татьяну Афанасьеву, запас лекарств в рамках нормативов в сети аптек есть.

Специалисты не рекомендуют закупать лекарства впрок — важно следить за сроком годности на упаковке.