Будут ли ограничения на выезд и закрытие границ РФ?

Россия не планирует вводить дополнительные ограничения на выезд из страны — МИД РФ Закрытие границ России в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется — Дмитрий Песков

Фото: Соцсети Источник: РИА Новости

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх