19.10.2022
21:20
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Официально

Будут ли ограничения на выезд и закрытие границ РФ?

Россия не планирует вводить дополнительные ограничения на выезд из страны — МИД РФ

Закрытие границ России в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется — Дмитрий Песков

Фото: Соцсети
Источник: РИА Новости

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