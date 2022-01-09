Будут ли действовать российские вакцины против омикрона — ответ якутского врача
Вчера, 8 января 2022 года, главный врач ГБУ РС(Я) «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Алена НИКИТИНА в режиме реального времени ответила на вопросы, которые волнуют всех якутян, о вакцинации и ревакцинации. Оперштаб Якутии в Телеграм-канале дал информацию по основным темам прямого эфира.
В 45 медорганизациях республики действует 273 пункта вакцинации от COVID-19.
Вакцинацию можно пройти в любой поликлинике, независимо от прикрепления. При себе иметь паспорт, полис и СНИЛС.
Лучше привиться, чем переболеть. Когда человек прививается, иммунная система человека готова ко встрече с вирусом. В случае, если человек заболеет после вакцинации, болезнь будет протекать в легкой форме.
Как показали исследования, на протяжении 6 месяцев после болезни иммунный ответ слабеет. Поэтому ревакцинация обязательна.
Для получения вакцины титр ИФА не имеет значения.
Вакцинация никак не влияет на планирование и течение беременности. Беременным женщинам разрешено прививаться вакциной «Спутник V».
Российские вакцины будут действовать против омикрон-штамма коронавирусной инфекции.
Онкозаболевания не являются противопоказанием к вакцинации. Необходима консультация лечащего врача.
Методические рекомендации Минздрава РФ — основные документы по вакцинации и ревакцинации.
Ни одна вакцина, зарегистрированная в РФ, не носит живой вирус.
Вакцина «Спутник М» зарегистрирована в России для подростков с 12 до 17 лет.
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