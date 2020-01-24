Будущим пилотам рассказали о работе транспортных полицейских

В рамках ежегодной общероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте пригласили студентов второго курса Якутского авиационного технического училища гражданской авиации познакомиться с работой сотрудников транспортной полиции в аэропорту столицы Республики Саха (Якутия).

Заместитель командира отдельного взвода патрульно-постовой службы Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, старший лейтенант полиции Станислав ПШЕННИКОВ провел для ребят обзорную экскурсию в аэропорту, ознакомил с процедурой предполетного досмотра авиапассажиров, их ручной клади и багажа. Станислав Леонидович, рассказал о наиболее значимых задачах, которые сегодня решают в своей повседневной практике сотрудники транспортной полиции.

Будущим пилотам было особенно интересно узнать, что такое «чистая зона», в чем различия между работой транспортной полиции и службой авиационной безопасности, какие вещи и предметы можно взять с собой в дорогу, а что нельзя проносить на борт воздушного судна, а также заинтересовала специфика работы кинологической службы.

Кроме того, курсанты летного училища посетили в аэровокзале аэропорта музей авиации Якутии. Смотрителем музея и одним из первых пилотов самолёта ТУ-154 в Якутии Виталием КОВАЛЬЧУКОМ рассказаны увлекательные истории о становлении и развитии авиации в одной их самых холодных республик нашей страны.

Такая необычная экскурсия в аэровокзальном комплексе, безусловно, понравилась ребятам, они поблагодарили транспортных полицейских за полученные знания, которые помогут в будущей трудовой деятельности.