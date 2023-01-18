Будущие театральные режиссеры провели «Пробу пера» в колледже культуры

17 января в Якутском колледже культуры и искусств им. А.Д. Макаровой состоялся практический показ театральных постановок «Проба пера». Свои работы представили студенты 2 курса кафедры «Народная художественная культура» Арктического государственного института культуры и искусств.

О показе рассказал мастер курса, кандидат педагогических наук, директор ЯККиИ Захар Никитин: «Подготовка данной группы из 15 человек ведется по учебному профилю «Руководство любительским театром. Преподаватель», то есть после выпуска студенты будут режиссерами народных театров, руководителями театральных студий и кружков. Это востребованное направление, ведь потребность в таких кадрах будет нарастать – в прошлом году министерством просвещения Российской Федерации была поставлена задача организовать театральные кружки в каждой российской школе до 2024 года».

Тематика показа «Проба пера» – произведения классиков русской и якутской литературы. Присутствовавшие на показе проректор АГИКИ Зоя Стрекаловская и доцент кафедры «Народная художественная культура» АГИКИ Ольга Коврова отметили, что за год ребята очень выросли в творческом плане, хорошо поработали над образами, им удалось раскрыть классические произведения в самых разных жанрах – от комедии до драмы.

На сцене были представлены фрагменты из пьес Александра Островского («Гроза», «Бесприданница»), Льва Толстого («Живой труп»), Антона Чехова («Три сестры», «Вишневый сад», «Дядя Ваня»), Николая Гоголя («Ревизор»), Дениса Фонвизина («Недоросль»), Максима Горького («На дне»), Анемподиста Софронова-Алампа («Кэччэгэй кэриэһэ суох»), Николая Неустроева («Куһаҕан тыын», «Тиэтэйбит»), Платона Ойунского («Оҕого баҕарбыт).

Как отметил директор ЯККиИ Захар Никитин, плотное сотрудничество между учебными заведениями среднего профессионального и высшего образования позволит готовить качественных специалистов для сферы культуры Якутии.