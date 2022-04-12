Будущие спасатели из Якутии соревнуются во Владивостоке в чемпионате WorldSkills

С 11 по 15 апреля во Владивостоке проходит этап отборочных соревнований по компетенции «Спасательные работы» чемпионата «WorldSkills Russia». От Якутии участие принимает команда Верхневилюйского техникума в составе 6 человек.

Ранее они заняли первое место в региональном отборочном этапе, обойдя команды из 7 районов Якутии. «Считаю, что мы победили благодаря слаженной командной работе: каждый знал, что и как нужно делать. Также одним из немаловажных факторов является то, что мы все почти ровесники, то есть понимали друг друга с полуслова. Мы все тщательно готовились, естественно волновались, бывало так, что даже не могли уснуть», – поделился впечатлениями капитан команды Верхневилюйского техникума Александр Никифоров, студент 3 курса.

В рамках регионального этапа они занимались поисково-спасательными и аварийно-спасательными работами, искали и извлекали «пострадавших», оказывали первую медицинскую помощь, проходили полосу препятствий, работали в замкнутом пространстве – в специальном тренажёре, поднимались на высоту – на искусственном рельефе «Скалодром», высотой восемь метров.

Сейчас в отборочных соревнованиях во Владивостоке участие принимают более 250 участников из 26 регионов страны.

Участники, которые покажут лучший результат на отборочных соревнованиях, отправятся на финал, который пройдёт с 8 по 12 сентября в Саранске.

Напомним, в рамках X Открытого регионального чемпионата Ворлдскиллс Якутии впервые в Верхневилюйском техникуме состоялись соревнования по компетенции «Спасательные работы» на базе новых мастерских, открытых в этом году по федеральному проекту «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Участвовали 10 команд по категориям «Молодые профессионалы» и «Юниоры» из восьми районов республики: Амгинского, Верхневилюйского, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, Нерюнгринского, Таттинского, Усть-Алданского и Чурапчинского.