В Якутске проходят отборочные соревнования WorldSkills Russia

16 апреля прошел второй день отборочных соревнований «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) для участия в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2021 по компетенциям «Графический дизайн» и «Разработка мобильных приложений».

Первый соревновательный день для 10 конкурсантов по компетенции «Разработка мобильных приложений» возрастной категории «Молодые профессионалы» состоялся на площадке Якутского колледжа связи и энергетики им. П.И. Дудкина. После подготовки участники приступили к выполнению задания C1.

Участниками необходимо разработать мобильное приложение – доставку. Задание состоит из 4 модулей, в рамках которых необходимо разработать приложения для трех устройств: смартфон, smart-часы, smart-ТВ, а также представить результаты своей работы на презентации.

Арсений Шпилевой участник из г. Санкт-Петербург отметил, что для него участие в чемпионате WorldSkills – проверка способностей и умений.

«В целом, когда я приехал в Якутск было непривычно. Здесь все совсем иначе — улицы не такие большие, люди другие, но несмотря на то, что было непривычно я быстро освоился. Сегодня у нас подготовительный день. Я не особо волнуюсь, потому что мне кажется, что я абсолютно готов. Я думаю, что в дальнейшем стану мобильным разработчиком и поэтому постараюсь по максимуму участвовать в подобных соревнованиях.

Изначально я начал изучать язык программирования Java. Мне в принципе нравилось работать с backend (программно-аппаратная часть сервиса), но потом я перешел на мобильное приложение и понял, что работать с frontend (клиентская сторона пользовательского интерфейса) нравится больше и, в каком-то плане, намного проще. Мне нравится, что пользователи непосредственно взаимодействуют с тем, что ты сделал, поэтому я и стал интересоваться разработкой мобильных приложений», — рассказал Арсений.

Напомним, в Якутии с 16 по 24 апреля проходят отборочные соревнования «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2021. Конкурсанты из 55 регионов страны, в столице нашей республики, будут бороться за право принять участие в Финале Национального чемпионата «WorldSkills», который состоится летом в республике Башкортостан. По итогам жеребьевки регионов на соревнование ожидается приезд 311 участников.

Параллельно на отборочных соревнованиях участвует и сборная Республики Саха (Якутия) в составе 113 человек, по итогам IX открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 90 компетенциях в разных уголках страны.

Главная цель движения «WorldSkills» — популяризация рабочих профессий и повышение качества обучения по этим направлениям. В мероприятиях программы активно участвуют студенты, которые учатся по программам среднего профессионального образования. Республика Саха (Якутия) вступила в движение «WorldSkills» в числе первых десяти регионов России. В 2013 году началось внедрение стандартов «WorldSkills» в систему среднего профессионального образования республики.