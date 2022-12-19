Будущие хореографы представили выпускной показ «Композиция»

В Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина состоялся показ выпускных творческих работ «Композиция» студентов четвертого курса отделения хореографии Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой.

Под руководством мастера курса, Отличника культуры РС (Я), Почетного работника профобразования РФ Люции Поповой и куратора, Отличника молодежной политики РС (Я) Елизаветы Иринеевой 13 выпускников представили членам Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и зрителям свои авторские постановки.

В первой части показа были представлены танцы на якутскую и северную тематику. Комиссию и зрителей особо впечатлила большая развернутая работа о зарождении жизни на якутской земле «Төрүт төлкө» в постановке Альберта Горохова.

Вторая часть экзамена состояла из современных танцев. Эксперты особо выделили работы Айталины Унарвой «Майская ночь», Розалии Волковой «Преодоление», Марии Павловой «И я вернусь…», Надежды Константиновой «Ночь кошмара».

Председатель ГЭК начальник отдела профессионального искусства и духовного развития Министерства культуры РС(Я) Нюргуяна Илларионова отметила высокопрофессиональную работу преподавателей и студентов отделения хореографии.

В этом году экспертами выступили доцент кафедры хореографии Санкт-Петербургского государственного института культуры Зара Лянгольф и доцент кафедры народной художественной культуры Арктического института культуры и искусств Роза Бурцева. Они отметили высокий уровень постановочного и исполнительского мастерства студентов.

Поздравляем всех преподавателей и студентов ЯККиИ с успешным творческим показом!