Будущие энергетики в восторге от экскурсии

Студенты-второкурсники Арктического государственного агротехнологического университета побывали на экскурсии в Производственном центре АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро), основная задача которого – строительство блочно-модульных электростанций для работы на территориях северных улусов республики.

Во вторник, 18 октября, 19 студентов Инженерного факультета АГАТУ по профилю «Электрооборудование и электротехнологии» стали свидетелями настоящего рабочего процесса по эксплуатации, ремонту и обслуживанию энергоборудования Сахаэнерго, обеспечивающих электроэнергией отдаленные улусы Якутии.

Заместитель главного инженера Производственного центра Кузьма ЕГОРОВ рассказал, как изготавливают блочные станции и автоматику для их оснащения, генерирующее оборудование, резервуары для топлива, котлы-утилизаторы и многое другое.

Как рассказал будущий энергетик-студент АГАТУ Герман ДЕДЮКИН, больше всего его впечатлила дизельная электростанция, а еще музей малой энергетики, где были представлены трансформаторы времен СССР.

«Я примерно знал, что нас ждет на экскурсии в Сахаэнерго, потому что этим летом уже проходил практику в одном из районов электрических сетей. Точно знаю, что в будущем буду работать по специальности», – подытожил Герман Дедюкин.

«Мы заинтересованы в новых кадрах, в идеях и энергии нового подрастающего поколения энергетиков. Молодым работникам предлагаем все необходимые условия: помимо стабильной заработной платы и социальных гарантий мы предоставляем жилье, выплачиваем подъёмные и оплачиваем переезд на север не только им самим, но и их семьям», – рассказал генеральный директор Сахаэнерго Гаврил АЛЕКСЕЕВ.

АО «Сахаэнерго» ведет постоянную последовательную работу по привлечению новых кадров из ведущих учебных заведений Якутии и всей России. Так, в сентябре текущего года по инициативе энергохолдинга состоялся круглый стол на тему «Энергетики для Арктики: взаимодействие с вузами и ссузами», в котором были отмечены студенты, показавшие наилучший результат во время прохождения производственной практики в Кобяйских электрических сетях, а также в Исполнительной дирекции.