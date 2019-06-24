Будущие авторемонтники впервые сделали это

20-22 июня выпускники Якутского индустриально-педагогического колледжа — будущие мастера по ремонту автомобиля — сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia.

“На выполнение двух модулей даётся по 2 часа. Наиболее сложным был экзамен по электрообурудованию, надо было найти неполадки электроники в автомобиле и устранить. Я с детства люблю автомобили, технику. С отцом часто ремонтировали свой автомобиль. Поэтому решил любимое дело превратить в профессию. После колледжа пойду служить в армию, потом, думаю, продолжить обучение», — сказал выпускник Айсен ВАСИЛЬЕВ.

Он одним из первых завершил работу первого этапа, хотя надо сказать, что скорость не показатель.

«Главное — качество», — говорит другой студент Василий АФАНАСЬЕВ.

Он сказал, что за 2 часа нашёл более 15 неисправностей в электрооборудовании и устранил их.

«Я не думал, что их так много».

Как сообщил заведующий кафедрой «Автомобильный транспорт» Владимир АКИМОВ, по итогам демонстрационного экзамена по ремонту и обслуживанию автомобиля из 27 студентов 11 сдали на «отлично», на «хорошо» — 16.

«По окончании экзамена им даётся паспорт сдачи стандартов Worldskills, что является путевкой для трудоустройства в любое крупное предприятие», — отметил он.

В демонстрационном экзамене экспертами выступают работодатели и преподаватели других учебных заведений. Один из работодателей, ведущий инженер автоколонной «Якутскмедтранс» Константин ПОТАПОВ сказал, что уровень подготовки студентов в ЯИПК с каждым годом становится все качественнее.

«Хорошо, что проводятся такие экзамены, соответствующие мировым стандартам. Студенты готовятся, стараются максимально выложиться. Несколько выпускников колледжа успешно работают у нас на предприятии», — прокомментировал работодатель.

Отрадно, что на демонстрационном экзамене экспертом выступил выпускник ЯИПК Ньургун ИВАНОВ, он работает мастером производственного обучения в Транспортном техникуме. Ньургун сам участник и призер соревнований WorldSkills, поэтому как никто другой понимает состояние студентов.

«Видно, что студенты волнуются, здесь каждая неточность или ошибка фиксируется, ведь ведется онлайн прямая трансляция экзамена, кроме нас за процессом наблюдают еще эксперты из других регионов, — сказал вчерашний выпускник ЯИПК.

Внедрение системы подготовки кадров, соответствующей стандартам мирового движения Worldckills отвечает новому требованию времени. Якутский индустриально-педагогический колледж активно перенимает передовые опыты, реализует различные федеральные пилотные проекты, что в купе, содействует качественной подготовке рабочих кадров, востребованных на производстве.