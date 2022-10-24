Будущие абитуриенты познакомились с ЮЯТК

Бурным потоком хлынули сегодня школьники Нерюнгринского района в ЮЯТК на Единый день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Колледж распахнул двери для учеников 9-х классов их родителей и педагогов. В этот день можно было задать самые волнующие вопросы и услышать ответы, которых не найдешь в интернете.

Накануне был организован поход на производственные площадки для студентов колледжа в АО ХК «Якутуголь», а сегодня для гостей провели экскурсионные программы в учебных корпусах № 1 и № 2.

Организаторы отнеслись ко встрече со школьниками со всей ответственностью и скрупулёзностью: составили график посещения, подготовили творческие номера, насыщенную и интересную программу.

Мероприятие началось даже не с порога образовательной организации, а со двора. Перед главным входом в учебный корпус №1 была развернута небольшая экспозиция специальной техники колледжа: мини-погрузчик, кран-манипулятор, самосвал, экскаватор-погрузчик, автобус с возможность перевозки маломобильных граждан.

На протяжении всего дня холл колледжа заполняли будущие абитуриенты, ученики 9-х классов п. Серебряный Бор, с. Иенгра, гимназий г. Нерюнгри, ИТЛ №24, СОШ №1,13,18.

Знакомство с колледжем началось с посещения актового зала. Заведующая отделом внеучебной работы Екатерина Михайловна ГОРЕЛОВА провела небольшой экскурс в студенческую жизнь, а заместитель директора по социально-воспитательной работе Павел Сергеевич КУЦЕВ с командой амбассадоров презентовал для школьников проект «Профессионалитет», обучение по которому стартует с 1 сентября 2023 года.

А самое интересное ожидало учащихся во время экскурсии. О том, каких специалистов готовят в мастерских колледжа, чем занимаются в лабораториях рассказали те, кто прекрасно знаком с её «кухней»: преподаватели, мастера производственного обучения, заведующие отделений и отделов.

Специализированные аудитории, которые надо было посетить, согласно маршрутного листа, было много, а расстояния между ними было еще больше. В преодолении расстояний учащимся помогали волонтеры колледжа под руководством Александры Александровны ВИКТОРУК, педагога-организатора. Поэтому сопровождающие были ограничены во времени. Но и выделенного времени хватило для того, чтобы рассказать самое интересное.

В электромонтажной мастерской внимание юношей привлекло огромное количество оборудования и электронных стендов. Оно неудивительно, это стезя как ни крути, но исключительно мужская, представил мастерскую Александр Андреевич БИСИК, мастер производственного обучения. В соседней слесарной мастерской Роман Владимирович ГОНЧАРОВ, мастер производственного обучения рассказал о необходимости приобретения первичных навыков пользования инструментами, которые помогут в обработке различных деталей из металла.

А вот в сварочной мастерской наиболее активно проявили себя девушки. Андрей Викторович ВОРОНКИН, мастер производственного обучения отметил, что профессию сварщика все чаще и чаще выбирают девушки и показывают очень хорошие результаты как в учебе, так и на производстве. В подтверждение этому именно девушки захотели попробовать свои возможности на виртуальном тренажере. Виртуальный эксперт оценил работу на отметку «удовлетворительно», но ведь нет предела совершенству!

В следующем кабинете всеобщее внимание привлекли в точности воссозданные модели самоходной буровой установки и самосвала «БелАЗ». Под руководством преподавателя Дмитрия Николаевича ГРИБА, юноши с удовольствием сели за руль гигантов и попробовали свои силы в качестве водителя. Было волнительно, поэтому дело не пошло, так как превысили скорость. Но учащиеся не отчаялись. Они понимают, что должность ответственная, азам надо учиться.

Гости внимательно послушали информацию, которую рассказали педагоги: Софья Валерьевна ЧАСОВЕНКО, Александра Владимировна НОВОПАШИНА, Пелагея Семёновна ВАСИЛЬЕВА, на темы автоматизации производства и технологических процессов, геодезии, маркшейдерского дела, горной механики, познакомились с шахтой и забоем в миниатюре. Про деятельность обогатительной фабрики и о деятельности отделения горного дела и энергетики рассказала заведующая отделением Ирина Николаевна КУЗУБОВА. Преподаватель Наталья Владимировна ПИТКЕВИЧ рассказала об основах производства, охране труда и безопасности. Вкратце поведали о том, что будут изучать на первом курсе.

Юноши с особым интересом слушали педагогов, специализирующихся на ремонте и обслуживании легковых и грузовых автомобилей. С любопытством рассматривали запчасти, двигатели, инструменты, которые демонстрировали заведующий отделением транспорта Алексей Николаевич ХАЛЗАНОВ, старший мастер производственного обучения Максим Владимирович ИГНАТЕНКО, мастер производственного обучения Дмитрий Владимирович БЕЛОГЛАЗОВ.

В это же время проходили экскурсии под руководством заведующей отделением информационных технологий и социально-экономических специальностей Ирины Юрьевны БРАЖНИК, преподавателями Юлия Александровна ХАРЬКОВСКАЯ, Вера Олеговна САЕНКО, Александр Леонидович КОМАРОВ, Евгений Андреевич ДЮГАЙ, Максим Яковлевич ДУКОВ для учащихся гимназий, ИТЛ №24 в корпусе №2.

Здесь обучают основам IT-специализации и видеопроизводства. Именно в этот корпус стремится попасть наибольшее количество абитуриентов. Так, по итогам приемной кампании 2022 года специальность «Информационные системы и программирование» на базе 9 и 11 классов была самой популярной.

Для полноценного обучения и практики закуплено новейшее современное оборудование, которое расположилось на 3 этаже в полностью отремонтированных кабинетах, а востребованным специальностям обучают одни из лучших педагогов.

В этом же корпусе находится отдел инклюзивного образования. О деятельности отдела рассказа Оксана Евгеньевна КАРАМЫШЕВА, педагог-психолог отдела. Школьникам было любопытно узнать, как обучаются студенты с ограниченными возможностями здоровья. Как оказалось, у них есть прекрасные помощники, к примеру, аппарат, который переводит текст в аудиоформат и машинка, которая печатает рельефно-точечным шрифтом.

После экскурсии заведующая формированием контингента обучающихся Светлана Михайловна ТЕРИКОВА, разъяснила школьникам о возможностях и особенностях поступления в колледж.

Программа мероприятия была насыщенной и познавательной. Учащиеся остались довольны. Часть ребят, еще не решила кем же станет в будущем, а некоторые уже твердо знают, что будут поступать в ЮЯТК. К примеру, ученик 9 «А» класса гимназии №2 Роман Толкачев увлекается веб-дизайном. Он убежден, что сможет реализовать личный и профессиональный потенциал именно в этой стези.

Ученик 9 «Б» класса Кирилл ТОРОП с детства увлекается машинами, потому и будущее тоже решил связать именно с этим направлением. Парень планирует в ЮЯТК обучиться на автомеханика.

Ученик 9 «В» класса СОШ №1 Роман НАГУЛА тоже отметил прекрасную организованность экскурсии. У него остались только приятные эмоции, советует всем посещать дни открытых дверей ЮЯТК. В будущем парень видит себя железнодорожником. Он уверен, где родился, там и пригодился, потому уезжать из Нерюнгринского района не планирует. Убежден, что найдет свое место здесь, в городе.

Илья МАМЕДОВ из 9 «Б» класса СОШ №1 тоже определился с будущей профессией. Он видит себя в роли помощника машиниста теплового поезда. Азам профессии планирует обучаться здесь, в ЮЯТК.

После экскурсии, состоялось онлайн-родительское собрание, на котором рассказали о целях и задачах проекта «Профессионалитет», о возможностях, открывающихся перед студентами учреждений среднего профессионального образования. Перед участниками выступил первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Юрьевич ПРИСЯЖНЫЙ, директор колледжа Ирина Юрьевна ПОДМАЗКОВА, представители компаний «Колмар», «Эльгауголь», «Якутуголь», Муниципального образования «Нерюнгринский район».

Вот так содержательно и ярко прошел Единый день открытых дверей ФП «Профессионалитет» в Южно-Якутском технологическом колледже. Те учащиеся, которые приняли решение поступать в ЮЯТК поздравляем с прекрасным выбором, а тех, кто продолжает искать себя, ждем на следующий Единый день открытых дверей в апреле следующего года! Возможно, к этому времени наши предложения и возможности совпадут с вашими желаниями! До новых встреч!