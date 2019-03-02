Будущее якутской кухни. Чем удивили шефа Тарбахова?

В селе Ытык-Кюель Таттинского улуса прошел первый зональный этап республиканского детского кулинарного фестиваля ,,Тарбаахаптыы астыахха’’.

В этом году конкурс проводится в рамках 75-летнего юбилея мастера-повара РФ Иннокентия Тарбахова. Всего в первом этапе приняло участие 16 ребят из Намского, Усть-Алданского, Томпонского и Таттинского улусов. Участники должны были преодолеть 4 этапа: визитка, рыбное блюдо (домашнее задание), мясная гастрономия на выбор (приготовление на месте) и любое блюдо якутской кухни (приготовление на месте).

После интереснейших и очень вкусных туров места распределились следующим образом.

3 место — Григорьев Николай (ЫКСОШ N2)

2 место — Кириллин Михаил (Крест-Хальджайская СОШ)

1 место — Павлов Дьулус (Мюрюнская СОШN1)

Гран-при второй год подряд достается Станиславу Варламову из села Хара-Алдан Таттинского улуса.

Блюда победителя:

♦️Салат из филе окуня с рисом, огурцами со сладкой заправкой из варенья одуванчика с иван-чаем подан с листом черной смородины и засушенными листьями одуванчика.

♦️Алданские щука и налим в кляре.

♦️Стейк из жеребятины поджарки медиум с брусничным соусом и гарниром из отварных брюссельской капусты и (!) цветочного бутона