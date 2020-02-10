10.02.2020
17:30
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Экономика

Будущее отечественной техники – за газовыми двигателями

Состоявшаяся на днях встреча заместителя исполнительного директора по производству «Ассоциации строителей АЯМ»  Валерия Горьявчева с представителем «РариТЭКАвто Групп» Альбертом Вакифовым носила конструктивный характер.

Стороны  предварительно согласовали сроки и объёмы поставляемой автомобильной и специальной техники, вопросы сервисного обслуживания и гарантийных обязательств.

Также одной из главных тем прошедшего диалога стало обсуждение вопроса привлечения из Республики Татарстан в Алданский район Республики Саха (Якутия) высококвалифицированных  специалистов для обслуживания техники Группы организаций ПАО «КАМАЗ».

Справка:

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан. Имеет длительный опыт работы и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино-Кангаласского районов Республики Саха (Якутия). При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях  в цепочку основных звеньев включена перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.

Фото: ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
Источник: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
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