Будущее отечественной техники – за газовыми двигателями

Состоявшаяся на днях встреча заместителя исполнительного директора по производству «Ассоциации строителей АЯМ» Валерия Горьявчева с представителем «РариТЭКАвто Групп» Альбертом Вакифовым носила конструктивный характер.

Стороны предварительно согласовали сроки и объёмы поставляемой автомобильной и специальной техники, вопросы сервисного обслуживания и гарантийных обязательств.

Также одной из главных тем прошедшего диалога стало обсуждение вопроса привлечения из Республики Татарстан в Алданский район Республики Саха (Якутия) высококвалифицированных специалистов для обслуживания техники Группы организаций ПАО «КАМАЗ».

Справка:

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан. Имеет длительный опыт работы и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино-Кангаласского районов Республики Саха (Якутия). При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях в цепочку основных звеньев включена перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.

