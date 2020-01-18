Будьте здоровы! Советы от Капиталины Алексеевой

Об Андрее Павленко

В начале года ушел из жизни Андрей ПАВЛЕНКО. Доктор-онколог из Санкт-Петербурга, которому был диагностирован рак желудка 3 стадии в марте 2018 года, получается около 2 лет назад. Его личность примечательна тем, что он открыто во всеуслышание сообщил о своей беде через СМИ. Он стал вести блог, где сообщал все подробности течения болезни, детали лечения, свое самочувствие, успехи, провалы. Это стало беспрецедентным случаем в нашей стране, где народ, главным образом, боится громко говорить о своей болезни (за редким исключением), люди скрывают свой диагноз (мы тоже скрывали почти 10 месяцев), вообще тема онкологии как бы табу. Потом я его поняла: он много ездил по заграницам, проходил стажировки в онкоцентрах Европы. Естественно, он — доктор-онколог и цивилизованный человек по сравнению с нами. Это и позволило ему решиться на такой открытый паблисити. Этот его бесспорно мужественный шаг и его личное решение делиться с нами подробностями лечения можно рассматривать в качестве как бы большого прорыва в сознании и психике онкологических больных и их родных. Я тоже тщательно следила за его материалами, которые регулярно появлялись в открытом доступе. Было видно, что его сильно огорчало то, что он чувствовал на своей шкуре в роли больного: что такое быть онкологическим больным в нашей стране. Еще больше переживаний у него было относительно организации онкологической помощи, вопросы очень слабой подготовки онкологов (половину специалистов он бы отправил на переподготовку), вопросы реабилитации онкобольных, вернее, ее полное отсутствие (о чем я талдычу вот уже 2 года). Коварная болезнь дала ему редкий шанс увидеть воочию все изъяны онкологической помощи в стране. Несомненно, многие вещи он говорил не в бровь, а в глаз, но, к сожалению, времени у него было очень мало для подробного анализа ситуации. 3 стадия рака ничего хорошего не сулила ему, он, конечно, это понимал, поэтому спешил хоть что-то сделать для нас, больных и выживших. Мы с ним оказались «коллегами по цеху», т.е. желудочниками. Я его понимала как никто, видела его ошибки в быту и повседневной жизни, следила за тем, как он худеет изо дня в день, понимала его, когда он жаловался, что «еду насильно пихает в рот»… Как мне все это знакомо. Несколько раз обращалась к нему с советами именно по нашим делам. Потому что видела, что он по молодости допускает кое-какие поступки, которые ему на пользу не могли пойти и не пошли. Но по- другому он не мог. Он очень спешил делиться своим опытом и своими знаниями, которые он обновил, будучи в роли больного. Потому что он знал, что жить ему осталось совсем мало. Его предсмертное обращение чего стоит! Это – поступок мужественного человека, который даже знал примерную дату своего ухода из жизни. В соцсетях наш сердобольный и в то же время агрессивный народ что только не писал: от слез и истерики до критики его поступков, называя его безумцем. Не будем строгими судьями. В этом мире каждый проходит свой путь. Как говорится, никто отсюда живым не выйдет, все мы уйдем в мир иной, только каждый человек, каждый из нас пройдя свой земной путь. Вот КАК пройти этот последний остаток земного пути – вот это главный вопрос. Мы все хотим что-то оставить после себя. Андрей Николаевич Павленко оставил свой очень заметный след в жизни многих россиян тем, что кого-то взбодрил, кому-то дал надежду, в кого-то вселил веру в выздоровление, стал примером многим из нас, показав, как можно достойно завершить свой путь. Это – мужественный шаг и поступок сильного человека. Покойтесь с миром, дорогой доктор!

О пресловутых 2-ух литрах воды

Моя сестра Роза этим летом мне сделала замечание: «Я заметила, что ты пьешь очень мало воды. Это плохо. Кровь надо разжижать. Я пью 2 литра в день просто воды, не чая, не морса, не сока, просто воды». И она провела беседу со мной, чем чревато мое нежелание выпивать в день 2 литра воды. На самом деле, я пью мало воды, я согласна. Но если мне не хочется? Если мне противен вкус просто воды? Почему чай, суп, морс не могут считаться в эти 2 литра? Это же жидкости! Мне это до сих пор не понятно.

Когда сестра, несмотря на то, что она выпивала достаточно воды для разжижения крови, все равно скончалась (о чем я писала в предыдущем эссе), и после ее кончины у меня обнаружили тромбоз и другие разные болячки, я озаботилась вопросом разжижения крови. Везде писали про 2 литра воды. Я, не желая вдруг оказаться на Магане, начала пить эти 2 литра и параллельно читать литературу, как-то связанную с этой проблематикой. Мне трудно было выпивать столько много воды. С раннего утра начинала вливать в себя стаканами воду, я бы сказала, до умопомрачения. Не лезла мне эта вода, но надо! Вскоре (может быть через месяц) моя дочь заметила утренние отеки под глазами, после ее замечаний я на самом деле заметила огромные синеватые мешки под глазами. Мы решили, что это связано с работой почек. На почки жалоб у меня не было, всегда радовалась, что хоть один здоровый орган имеется в моем организме. Но, кажется, что и этот единственный орган начинает давать сбой! Дальнейшая моя любознательность стала возбуждать меня по следующим моментам:

Почему чай, морс, суп не засчитываются в эти 2 литра воды? При моем весе 40 кило почему я должна выпивать столько же воды, сколько положено дяденьке или тетеньке с массой тела 80-100 кило? Разве это сравнимые категории? Почему мне нет никаких поблажек в виду моей изящности или худобы?

Говорят знание – сила. В данном случае это изречение похоже на правду. Постепенно я узнала, что норма выпиваемой воды рассчитывается по своей какой-то принятой в научных медицинских кругах схеме или формуле, согласно которой я при моем весе должна выпить в сутки не более 1-1,2 литра воды. Ура! Уже легче. Дальше — еще лучше. Какой-то японский ученый вещает, что любой чай, морс, суп принимаются как вода, только с условием, чтобы в них не было сахара, который бла-бла-бла… Дальше не стала морочить себе голову разными научными терминами, оно мне надо?! Поняла просто без обиняков: чай без сахара, морс не сладкий. Другой иностранный ученый говорит, что нужно просто выпивать стакан воды за полчаса до еды 3 раза в день и этого вполне достаточно. Еще лучше. Как-нибудь можно наловчиться и приспособиться к этому стакану воды до еды. Это приемлемо.

Конечно, такую нагрузку 2 литра воды в сутки мои почки не выдержали, они работали с огромной нагрузкой, и на моем лице помимо многочисленных старческих морщинок теперь еще мешки прибавились. Надеюсь, пройдут…

Заболела ОРВИ

В этом году в нашем городе циркулирует корь. Давно такой напасти, кажется, не было. Я перенесла корь в возрасте 7 лет, еще при Сталине. Помню, что это было страшно тяжело, в тот год я пошла в нулевой класс (тогда почему-то был такой класс), только-только начала привыкать к школьным делам, переменам, учителю, одноклассникам, и корь меня надолго выбила из этой новой школьной жизни. Помню рвоту, высокую температуру и жуткие боли в горле. Мой младший брат Валентин, тогда его все звали Валерка, сидел за столом и облизывался, когда мама делала для меня керчех из сливок, чтобы я могла хоть что-нибудь покушать на завтрак. А я не могла даже ложку керчеха проглоить, меня начинало рвать. Тогда Валерка сказал: «Подумаешь, горло болит, я бы уж даже при больном горле не отказался от керчеха». Через несколько дней корь свалила его. Было ему тоже очень тяжело. Мама ему сделала керчех с вареньем, а он не может даже проглотить ложку керчеха. Тогда мама ему говорит: «Давай, покушай, ты же говорил, что даже больное горло тебе не помешает скушать керчех». Ему стало так обидно, что давай плакать… Он тоже до сих пор помнит, как болел корью. Сегодня, наверное, болезнь протекает не в такой тяжелой форме после всех мутаций, видоизменений, да и медицина не стоит на месте. Но болезнь очень заразная, это точно. Но начинала за грипп, увлеклась корью.

Не дай бог заболеть накануне Нового года ОРВИ или гриппом, вообще заболеть хоть чем. В декабре многие горожане болели ОРВИ. Меня, к сожалению, он тоже не миновал. Горло, кашель, головная боль, слабость… Полный набор. По рекомендации сына начала принимать Гроприносил, правда, дорогой препарат, но как бы эффективный, в этом сезоне в Москве врачи назначают его при таких вирусных заболеваниях. Меня сын предупредил, что температуры зато не будет. Так и вышло. Но слабость жуткая, ноги не держат. А тут Новый год идет, народ ликует и поет, все ждут праздника и готовятся к встрече Нового года, кроме нас с Катей. В таких случаях обычно мне помогают капельницы Реамберина, но кто мне в праздники его будет капать… Пришлось так валяться все дни, но на наше счастье работают частные клиники, где в полной мере весь набор услуг: врачи, анализы и дневной стационар. Капельницы Реамберина сделали свое дело, они меня подняли на ноги. Даже анализы мои оказались в пределах нормы. В городе тем, кто заболел в эти новогодние дни, было нелегко. В поликлиниках принимали только дежурные врачи, по минимуму, не говоря уже об уколах и капельницах. Все-таки частные клиники лучше отвечают на нужды больных особенно в такие моменты, что в течение 10 дней никуда не попасть за медицинской услугой. Спасибо им!

Болезни взрослых мальчиков

Вообще, мужчины – странные существа. Они не любят поликлиники, больницы, докторов. Умрут, но к врачу не пойдут. Еще есть у мужчин свои болячки, теперь народ грамотный, все понимают, что я говорю об аденоме простаты. Причем это — распространенное заболевание у мужчин старше 45 лет. Но наши мужчины с упрямством осла не желают обращаться к докторам-урологам. Они не понимают того, что потом, со временем, эта самая аденома переходит в онкологическое заболевание. Почему? Просто потому, что в самом начале болезни, что называется, на корню его своевременно не вылечили, когда это было возможно. Почему не вылечили? Причина в чем? Причина проста до банальности: ложная или не ложная стеснительность мужчин. Видите ли, они очень стесняются обращаться к урологам с жалобой. Как бы неудобно. Как бы не очень комфортно. Как бы стыдно. Стесняются показать специалисту свой детородный орган, видите ли, а то урологи его, этот самый орган, как будто никогда живьем не видели. Наш покойный папа тоже был ярким примером этой стеснительности. Довел себя до того, что никому не жаловался на проблемы с мочеиспусканием до тех пор, пока в один прекрасный летний день из него вышла только одна капля мочи в течение суток. Терпел до последней капли. При этом, когда в семье его беда обнаружилась, он продолжал настаивать, чтоб не вызывали «скорую», может, обойдется. Вот это наше «авось». Кончилось тем, что «скорую», конечно, я вызвала, они оказали неотложную помощь, потом он попал в больницу, где ему сделали дырку в животе, и он вот так ходил с бутылкой из-род «Росы» в кармане, куда собирал мочу. Это же надо было себя довести до такого состояния! Чуть ли не до смерти! Обращаюсь к мужчинам: не стесняйтесь, идите к урологам, проверьте свое состояние, сдайте анализы, получите рекомендации, доктора-урологи вам помогут, назначат адекватное лечение, надо будет – операцию сделают. Сейчас медицина не стоит на месте, много разных методик, препаратов, да и специалисты наши ничуть не хуже столичных московских или иностранных. Помню, один мой хороший знакомый, назовем его Владимир, умирая от рака простаты, перед смертью сказал мне: «Боже, какой я был дурак! Почему я не ходил к врачам, почему не обратился к урологу своевременно, пока не развился этот рак…». Что скажешь на это…

Маленькие советы от меня

«Елумээри тугу да сиэхпин билбэппин», что в переводе с якутского звучит примерно так: чтобы не умереть, не знаю, что есть в качестве помощи для организма. Поэтому в последние годы я — маленькая страна советов как бы.

Каждое утро натощак выпиваю столовую ложку льняного масла. Его рекомендуют много источников. Это очень просто. Масло стоит дешево, продают во всех аптеках. Так что оно доступно каждому. Кроме того, сильно «запала» на имбирный чай. Пишут, что это – панацея от всех наших бед. Ради бога. Тоже просто. Корень имбиря продается везде в овощных лавках. Утром на завтрак чай с имбирем, лимоном и медом – что может быть лучше. Вечером добавляю в свой чай еще траву мяту, которую покупаю на крестьянском рынке на 2 этаже у тетеньки с приправами и разными травами. Желаю всем доброго здоровья!

Продолжение следует…