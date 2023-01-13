Будьте здоровы и откажитесь от алкоголя!

Алкоголь способствует развитию более чем 200 болезней и травм (в соответствии с номенклатурой Международной классификации болезней). Употребление алкоголя увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, заболеваний пищеварительной системы, вызывает психические и поведенческие нарушения, а также приводит к росту насилия, травматизма и дорожно-транспортных происшествий.

Алкоголь оказывает воздействие на мозг и поведение любого человека, даже на того, у кого нет зависимости. Например, в состоянии опьянения человек может недооценивать риски, что ведет к умышленным и непреднамеренным травмам, заражению инфекциями (например, ВИЧ, туберкулез) и неблагоприятным социальным последствиям.

Не существует безопасных доз алкоголя. Потребление алкоголя — это всегда риск. Нельзя рекомендовать человеку потреблять тот или иной вид алкогольных напитков: безопасный градус — ноль.

Последние научные исследования

Последние исследования установили причинно-следственную связь между потреблением алкоголя (все виды алкогольной продукции, включая пиво, вино и крепкие спиртные напитки независимо от их качества и цены) и развитием рака полости рта, ротоглотки, пищевода, печени, гортани, ободочной и прямой кишки (толстого кишечника), а также женской молочной железы.

Риск развития рака существенно увеличивается с увеличением объемов потребляемого алкоголя. Так, например, ежедневное потребление алкоголя, в объеме эквивалентном 1-2 бокалам вина становится причиной 6865 случаев рака молочной железы, а 2–4 бокалов вина — 12 303 случаев рака молочной железы.

Нет никакого правила, которое говорит, что в новогоднюю ночь или в любые праздники должны употреблять алкогольные напитки. Алкоголь сегодня есть чем заменить. К примеру, заменить компотами, морсом и соками. Обратите внимание на состав – чтобы в них были только натуральные ингредиенты, с небольшим содержанием сахара, а лучше без него. Если есть возможность, то приготовьте напитки самостоятельно.

Предлагая ребенку имитирующие алкоголь напитки по праздникам вы как бы подчеркиваете торжественность и особенность алкоголя, тем самым увеличивая риск, связанный с ним, в будущем.

Алкоголь оказывает токсическое воздействие на все органы и системы человеческого организма.

Будьте здоровы и откажитесь от алкоголя!