Будете в Амге — добро пожаловать на Колыму!

Колымчане привезли в Амгу мамонта

Сегодня, 4 июля, впервые в истории Игр народов Якутии, северяне открыли собственную олимпийскую деревню «Колымское подворье», где во время спартакиады будут проводиться мероприятия для спортсменов Среднеколымского улуса. На церемонии открытия у самого входа в «палаточный городок встречал огромный мамонт! Плюшевый.

Неподалеку от села Амга на территории микрорайона Промкомбинат на высоком берегу красавицы Амги раскинулся палаточный городок, в котором живут гости, приехавшие из одного из самых отдаленных районов нашей республики — Среднеколымского улуса.

— Мой кумир — Виктор РАССАДИН, — говорит Арсен. — В будущем хочу стать инженером-строителем. Хотел бы я стать олимпийцем? Скорее нет, для этого нужно слишком многим пожертвовать, а учеба мне важнее.

А Егор, его двоюродный брат — волонтер. Он приехал помогать организаторам, поддерживать свою команду и во время Игр будет находиться на Колымском подворье. До этого ребята в Амге не были.

Два брата ТРЕТЬЯКОВЫХ встретились во время открытия. Арсен, ученик 10 класса — борец. Он вместе с другим спортсменами живет в школе.

— Не замерз? — спрашиваю. — Ночи в Амге холодные, дождливые.

— Холодновато, но мы люди закаленные, — улыбается юноша.

Кстати о холоде. Недавно Среднеколымский район вошел в число арктических районов, воодушевив северян многообещающими перспективами. Об этом на открытии высказались глава района Евгений СЛЕПЦОВ и депутат Ил Тумэна Василий МЕСТНИКОВ.

— Мы надеемся, что традиционный северный промысел: охота и рыбалка, на которые в последние десятилетия не обращали большого внимания, получат новое развитие, — подчеркнул Василий Александрович.

— Новый статус поможет развитию района, где можно жить не хуже, чем на Аляске. Мы верим, что будут у нас и приемлемые цены на товары потребления, на авиаперелеты и что в будущем Среднеколымск станет одним из лучших городов Севера, — сказал Евгений Михайлович.

На открытии были песни и танцы, традиционный алгыс, благословляющий спортсменов на высокие достижения, под звуки фанфар над Амгой торжественно подняли флаг родного района.

Всего в Амге находится около тридцати спортсменов из данного района и примерно столько же волонтеров. Многие из них впервые побывали в красивейшем уголке нашей республики.

А глава района, Евгений Слепцов именно здесь он впервые стал чемпионом республики по вольной борьбе.

— Для меня Амга — особенное место, связанное с большим успехом в спортивной карьере и надеюсь, что на этих играх наши спортсмены выступят так же удачно.

На «Колымском подворье» в эти дни пройдет форум для арктических

районов, будут концерты и зрелищные конкурсы и много других интересных мероприятий для северян и гостей Олимпийской деревни. Будете в Амге — добро пожаловать на Колыму!