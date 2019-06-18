Будет жарко!

Лето в Якутии кажется официально установилось. По сведениям Якутского гидрометцентра, завтра, 19 июня, в столице будет летняя солнечная погода.

Ожидается погода без осадков, ветер северо-восточный 2-7 м/с, днем порывы 7-12 м/с, температура воздуха ночью +13+15, днем +28+30°.

А в другой части Якутии, тем временем, будут местами небольшие кратковременные дожди, на западе, юге умеренные, местами грозы, ветер при грозах и 21 июня днем на северо-западе 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью +11+16, при прояснении на западе, юге +6+11, на севере +3+8°. Днем +25+30, по нижней Лене, по Верхоянью до +33, при дождях +18+23, на побережье +7+12°.