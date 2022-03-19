19.03.2022
12:54
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Спорт

Будет жарко! Ледовые автогонки на Белом озере

Ежегодные ледовые гонки в Якутске пройдут на Белом озере 20, 26, 27 марта, начало в 11.00. Приходите, будет жарко, — сообщает тгк ДЬИИКЭЙ

Источник: тгк ДЬИИКЭЙ
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