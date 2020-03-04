Будет усилена роль регионов в реализации системы преференций в Арктике

Якутские парламентарии продолжают работать в Госдуме и Совете Федерации по поправкам Ил Тумэна в законопроект о поддержке предпринимательской деятельности в Арктике. Так, члены фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — первый заместитель председателя Ил Тумэна Александр ЖИРКОВ и председатель постоянного комитета Ил Тумэна Елена ГОЛОМАРЕВА 2 марта 2020 года приняли участие на совместном заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации и Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера при заместителе председателя Госдумы. На заседании рассмотрели законопроект «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».

Совместное заседание провели заместитель председателя Госдумы Ольга ЕПИФАНОВА и председатель Совета по Арктике и Антарктике, заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр АКИМОВ. На заседании приняли участие председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай ХАРИТОНОВ, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ, депутаты и сенаторы, представители субъектов РФ.

Председатель подкомитета по законодательному обеспечению защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Григорий ЛЕДКОВ выразил обеспокоенность по поводу возможной делигитимации законопроектом конституционных федеральных законов о вопросах коренных малочисленных народов.

Председатель постоянного комитета Госсобрания Якутии Елена Голомарева выступила с предложением о повышении в законопроекте роли муниципалитетов и региональных властей, в том числе законодательных органов.

«Закон должен повышать качество жизни людей. Закон должен быть ближе к народу. Как быть, например, оленеводу, который встречает в тундре незнакомых ему людей? Куда затем ему деваться? Это не мелочи. Это образ жизни людей на исконных землях, тысячами лет живших на территориях своих предков. Он обратится с разъяснениями к главе местного самоуправления, а глава не будет знать, если мы примем закон в таком сыром виде», — отметила парламентарий.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов выразил готовность по выработке совместных предложений по вопросам защиты прав коренных малочисленных народов и их территорий традиционного природопользования.

«Будет усилена роль регионов в реализации системы преференций. Представители регионов будут включены в состав комиссии, которая рассматривает заявки резидентов. Принятие решений об изъятии земель под государственные нужны будут осуществляться только при наличии согласия губернаторов», — сказал Александр Козлов.

По словам министра, предполагается, что местные корпорации развития также смогут получить часть полномочий по управлению преференциальными режимами. При этом Козлов обратил внимание на то, что при разработке этих поправок нужно учитывать особенности регионов, чтобы, например, изъятие земель не сказалось негативно на коренных народах Севера.

Основная цель привлечения частных инвестиций в проект — создание новых рабочих мест, улучшение качества жизни населения отметили министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Первый вице-спикер Ил Тумэна Александр Жирков остановился на предложениях якутского парламента о введение в законопроект норм, обязующих недропользователей подписывать соглашения об участии в социально-экономическом развитии муниципалитетов и регионов, а также устанавливающих приоритет трудоустройства местного населения субъектов Российской Федерации в промышленном освоении территорий.

Напомним, предложения спикера Ил Тумэна, члена фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петра Гоголева о необходимости внесения поправок в закон «О недрах» об обязательном участия недропользователей в социально-экономическом развитии территорий были полностью поддержаны Парламентской ассоциацией «Дальний Восток и Забайкалье» на заседании 30 января 2020 года.