Будет презентован Большой толковый словарь якутского языка в 15 томов

13 февраля в Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона состоится торжественное собрание общественности, посвящённое Дню родного языка и письменности.

В ходе мероприятия будет презентован Большой толковый словарь якутского языка, состоящий из 15-и томов. В научное издание включено около 80-ти тысяч якутских слов. Большой толковый словарь якутского языка» состоит из 9,5 тысяч страниц, 769 печатных листов. Процесс создания 15-томного словаря занял 46 лет, последний том был издан в мае 2019 года.

Также в рамках торжественного мероприятия состоится запуск международного интернет-портала языков коренных малочисленных народов Севера «Илкэн», который будет информировать о жизни северян на родных языках коренных малочисленных народов Севера не только на республиканском, но и на международном уровне.

Кроме того, будут организованы выставки Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), работ художников-преподавателей Арктического государственного института культуры и искусств, выставка-продажа Большого толкового словаря якутского языка.

Приглашаем принять активное участие в торжественном собрании общественности ко Дню родного языка и письменности. Начало мероприятия в 18:00 часов.

Олунньу 13 күнэ – Ийэ тыл уонна сурук-бичик күнэ!

Ытык-мааны сахабыт дьоно-сэргэтэ!

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дарханын уонна Бырабыыталыстыбатын Дьаһалтатын Тыл сайдыытын боппуруостарын сүрүннүүр управлениетын, Саха Өрөспүүбүлүкэтин Үөрэҕин уонна наукатын министиэристибэтин,

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Култуураҕа уонна духуобунай сайдыыга министиэристибэтин, Арктикатааҕы култуура уонна искусство судаарыстыбаннай институтун тэрээһиннэринэн Ийэ тыл уонна сурук-бичик күнүн көрсө олунньу 13 күнүгэр киэһээ 6 чаастан Суорун Омоллоон аатынан Опера уонна балет судаарыстыбаннай театрыгар Төрөөбүт тылбыт баайа түмүллүбүт сахабыт тылын быһаарыылаах тылдьытын уонна Саха сирин хотугу норуоттарын тылларын аан дойдутааҕы интернет-порталын киэҥ түһүлгэҕэ билиһиннэрэр түһүлгэтигэр ыҥырабыт!

Тылбыт сайдыытын түстүүр, сомоҕолуур дьоро киэһэҕэ үөрэ-көтө түмсүөҕүҥ!