Будет ли в Якутии пересмотрена плата за отопление в связи с теплой зимой?

Сегодня в эфире телеканала «Якутия 24» состоялся очередной выпуск программы «Актуальное интервью». Ведущий программы Иван Лазаренко пригласил в студию председателя Государственного комитета по ценовой политике РС(Я) Антонину Винокурову.

Разговор шел о контроле за ценами на овощи и фрукты, изменении тарифов для населения на коммунальные ресурсы в 2020 году и тд. Повтор передачи выйдет сегодня в 20:30 на канале «Якутия 24».

— Добрый день! Начнем, пожалуй, с вопроса, который каждый день на слуху во всех СМИ. Ситуация с распространением коронавируса уже серьезно влияет на мировую экономику. Вначале, когда вирус только начал распространяться в Китае, сразу «взлетели» на привозные фрукты, овощи и медицинские маски. И пришлось на уровне региона вводить специальный контроль за торговыми надбавками. Помогли ли эти меры и как сейчас ведется мониторинг? Здравствуйте, Антонина Борисовна// Якутия24

— Действительно, меры были приняты оперативно. Во-первых, всем районам и городским округам рекомендовано установить торговые надбавки на огурцы, помидоры, сладкий перец, бананы, яблоки, мандарины. Все районы и городские округа установили торговые надбавки, за что я благодарю органы местного самуправления.

По соблюдению данных надбавок органами местного самоуправления проводятся проверки, в первую очередь в отношении тех продавцов, на которых поступили жалобы на горячую линию Госкомцен РС(Я). В настоящее время проверками охвачен 41 хозяйствующий субъект. По 3 районам прокуратура республики провела проверку, однако нарушений в части соблюдения торговых надбавок не установлено.

Мониторинг цен проводится еженедельно органами местного самоуправления, а на оптовых базах города Якутска — ежедневно. По последним данным наблюдается стабилизация цен на плодоовощную продукцию.

А цены на медицинские маски уже входят в наши полномочия. Здесь цены стабильные, основная проблема состоит в нехватке товара.

— Больше всего наших зрителей наверняка интересует какими будут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Как они изменятся в этом году? //Якутия24

Услуги ЖХК делятся на два больших раздела. Первый — жилищные услуги, это расходы на содержание жилых помещений. Их утверждают сами собственники жилья решением общего собрания или органами местного самоуправления в домах где нет УК и ТСЖ. Второй – коммунальные услуги, то есть плата за газ, воду, электричество, тепло и обращение с твердыми коммунальными отходами, которые мы утверждаем. Но мы утверждаем их только в рамках предельных уровней, утверждаемых Правительством РФ. Также Комитет устанавливает два тарифа: экономически обоснованный и льготный для населения. Разница компенсируется предприятиям из республиканского бюджета. Сумма беспрецедентно высокая, и составляет 26 миллиардов рублей и на ТКО с ростом на 4%.

Уже утверждены тарифы на электроэнергию с ростом 5%. Тарифы на другие коммунальные услуги (отопление, холодное и горячее водосбжение, водоотведение, газ, твердое топливо) в настоящее время рассчитываются и будут утверждены в мае-июне этого года. Но в целом вся плата за коммунальные услуги с 01 июля 2020 года в среднем повысится на 5% согласно постановлению Правительства РФ.

В других регионах высказываются инициативы по пересмотру платы за отопление в связи с теплой зимой. Зима у нас в Якутии в этом году почти везде тоже аномально теплая. Возможно ли снижение тарифов у нас?// Якутия24

— На самом деле никакой инициативы не требуется и это не новизна, а уже есть такое в законе. Однако годовой перерасчет за отопление делают не всем домам, а только тем, где есть общедомовые приборы учета. Они установлены в многоэтажках и считают всё тепло, которое дом потребляет в течение года. Показания теплосчетчика управляющая компания фиксирует каждый месяц.

По итогам года УК и ТСЖ обязаны сделать перерасчет. Обычно это происходит в первые месяцы следующего года. Управляющие компании таких домов должны информировать граждан, какой объем был потреблен в прошедшем году, так как теплоснабжающие организации предъявляют УК и ТСЖ платежи по приборам учета, если они есть. При этом надо понимать, что, когда зима холодная, перерасчет может быть и в другую сторону. В случае отсутствия перерасчета по прибору учета граждане вправе обратиться в прокуратуру.

— Спасибо большое. Мы заканчиваем наш эфир. Всего доброго // Якутия24

— Спасибо.