Будет ли создана вирусологическая лаборатория на территории республики?

Именно этот вопрос был поставлен в ходе Круглого стола «Законодательные аспекты медико-биологической безопасности страны», состоявшегося с участием академиков, членов-корреспондентов РАН, докторов, профессоров, ведущих ученых и специалистов в области биологии юриспруденции и ветеринарии. Наряду с главным, были поставлены вопросы медико-биологической безопасности, их сопровождение разработанными научными методиками, а также вопросы мониторинга и регулирования аспектов на законодательном уровне, которые регламентируются Федеральным законом №492-ФЗ «Об Основах государственной политики РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу». Мероприятие прошло в режиме видеоконференц-связи.

Спикерами выступили первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной Думы, доктор экономических наук Федот Тумусов и генеральный директор ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор Михаил Лебедев.

Обеспечение биологической безопасности страны обрело наиболее высокую актуальность в последнее тысячелетие. Особенно это касается нашего региона и Арктики в целом. Создание рекомбинантных генов, ранее отсутствовавших в природе, широкое распространение трансгенных или генно-модифицированных организмов (ГМО) обусловили актуальность данного вопроса. Разработанные в генной терапии методологии могут быть использованы при создании новых видов биологического оружия нового поколения – вирусного, токсинного и генного. Важнейшим разделом идеологической безопасности остаются природные, модифицированные человеком из природных штаммов инфекционные и паразитарные заболевания.

Генеральный директор Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», член-корреспондент РАН Михаил Лебедев отметил следующее: «Сегодня, с одной стороны, пандемия очевидно идёт на спад, заболеваемость уменьшается во всех регионах. Но нет гарантии, что не появятся новые вирусы. Решать вопросы нам необходимо комплексно с государственными структурами, контролирующими органами, медицинским учреждениями в сопровождении фундаментальной и прикладной науки. Уверен, что со стороны научных работников, наших медико-биологических и государственных структур будут внесены конструктивные предложения».

Прозвучала информация и о том, что изменение климата в криолитозоне Северо-Востока Евразии может спровоцировать появление в среде обитания человека возбудителей особо опасных инфекций, новых модифицированных вирусных генов, а также высока вероятность возвращения в экосистему возбудителей особо опасных инфекций 18-19 веков вследствие оттайки грунтов.

В основном докладе член-корреспондента РАН, академика АН РС(Я), доктора биологических наук, профессора Никиты Соломонова особое внимание уделено проблемам биологической безопасности Восточной Сибири, Якутии и прилежащих частей Арктики, Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Это связано с тем, что в последние годы активно тает вечная мерзлота, неся за собой определённые последствия. Кроме того, ученые обратили внимание на миграцию птиц, которые могут принести различные болезни и инфекции, а также охрану водных ресурсов республики.

По вопросам правового регулирования выступил директор Института государства и права РАН, член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор Александр Савенков. Научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологий, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Виктор Тутельян содержательно рассказал о применении нормативной и методической базы контроля за контаминацией пищевой продукции в РФ. В распространении вирусов влияет и миграция диких животных. О принятии мер для недопущения заноса новых инфекций на территорию РФ проинформировал директор института Вирусологии ФИЦ ФТМ, доктор биологических наук, профессор Александр Шестопалов. О необходимости ветеринарного обеспечения биологической безопасности в РС (Я) выступил заведующий лабораторией ветеринарной биотехнологии, главный научный сотрудник ЯНИИСХ ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», доктор ветеринарных наук, профессор Михаил Неустроев.

С учетом изложенных проблем, ученые настоятельно просят Правительство РФ принять меры по созданию вирусологической лаборатории для обеспечения биологической безопасности Северо-Востока Евразии, а также обратить пристальное внимание на подготовку высококвалифицированных специалистов-вирусологов.