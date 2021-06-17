Будет ли штраф за отказ вакцинироваться от коронавируса?



Не вакцинировался от коронавируса — не имеешь права работать. В связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией Якутия объявила об обязательной вакцинации от коронавируса. Но позже отказалась от этого требования.

В ходе сложившейся ситуации в Госдуме на рассмотрение внесли законопроект о включении вакцин от коронавируса в национальный календарь прививок. Однако из-за уточнения вопроса добровольной вакцинации законопроект сняли с повестки рассмотрения. Этой новостью поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Добровольная вакцинация в законе обязательно должна быть прописана. Но подходящая формулировка добровольной вакцинации пока не найдена. Поэтому было решено снять этот вопрос, — объяснил справедливоросс. — Внесение вакцинации в национальный календарь прививок необходимо с целью решения финансирования».

По мнению депутата, работа на законодательном уровне о добровольной вакцинации будет рассматриваться осенью уже новым созывом Думы.