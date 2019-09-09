09.09.2019
18:35
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Политика

Будет ли Айсен Николаев обновлять свои кадры?

На сегодняшней встрече главы Якутии с главными редакторами республиканских СМИ SakhaLife задал вопрос, будет ли Айсен НИКОЛАЕВ обновлять команду по итогам года. Тем более, что по данным SakhaLife, с некоторыми министрами контракты были подписаны на один год. Тогда как до этого практиковались контракты на срок полномочий главы республики.

Айсен Сергеевич ответил, что у него нет особого желания менять кадры. Он считает, что часто менять кадры и структуру управления опасно, в этом вопросе должно быть определенное постоянство. И необходимо дать людям время проявить себя, реализовать определенные проекты.

Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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