Будем биться за чистую воду!



Реализацию регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология» рассмотрели на совещании у министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрия Садовникова с муниципальными образованиями республики.

До 1 сентября необходимо направить заявку в Минстрой России на финансирование субсидии из федерального бюджета реализацию проектов строительства объектов водоснабжения на 2021-2022 годы.

На сегодняшний день наиболее высокая готовность для включения в заявку имеется у Верхневилюйского, Таттинского и Горного районов.



По информации главы Верхневилюйского района Владимира Поскачина, планируется реализовать проект сетей водоснабжения в селе Верхневилюйск. Проектно-сметная документация (ПСД) полностью разработана, требуется пройти историко-культурную экспертизу и госэкспертизу.



Заместитель главы Горного района Алгыс Стручков проинформировал, что разработана «дорожная карта» по разработке проектно-сметной документации строительства водозаборных и водоочистных сооружений в селе Бердигестях, оформлению земельных документов и получения необходимой экспертизы. Срок сдачи проектно-сметной документации планируется в начале августа. Готовность документов составляет 40 %.

В Ытык-Кюеле Таттинского улуса, как отметил глава района Михаил Соров, единственным источником водоснабжения выступает озеро и вопрос водоснабжения стоит достаточно остро.



«Из озера берется и техническая вода для ЖКХ, там и водопой, и питьевая вода, поэтому с 2016 года ведем работу по разработке проектно-сметной документации на устройство водозаборного узла и водоочистной станции. Также Таттинский район участвует в программе переселения граждан из аварийного жилья, поэтому увеличивается количество домов и требуется увеличение мощности водоочистной станции с 300 до 600 кубов в сутки», — сказал Михаил Соров.



Готовность ПСД составляет 90 % и в конце июня – начале августа планируют подать документы на госэкпертизу.

Министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрий Садовников призвал глав районов приложить все усилия, чтобы успеть подготовить необходимые документы к сроку.



«С учетом сжатых сроков прошу скорректировать сроки подготовки документов и к 24 июля подать на госэкспертизу. Давайте за чистую воду биться», — резюмировал Дмитрий Садовников.



В настоящее время в рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология» ведется реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений в г. Олекминск и строительство водоочистных сооружений в г. Покровск. Программа «Чистая вода» призвана до 2024 года обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 75,8 % населения республики.

Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)