Будь креативным — поступай в АГИКИ!

В Арктическом институте идет прием документов на этот 2019/20 учебный год по образовательным программам высшего образования – бакалавриата, специалитета и магистратуры. Есть программы очного и заочного обучения.

С этого учебного года студенты заселятся в новенькое общежитие в центре города, в шаговой доступности от института. Общежитие полностью обставлено с соответствии со всеми условиями комфортного проживания, оборудовано кухнями, прачечной, читальным залами, залом для репетиций. В связи с этим обеспеченность жильем на годы учебы у студентов очного отделения из улусов будет гарантированной.

Прием идет вовсю. Самый высокий конкурс традиционно ожидается в бакалавриат по специальности « Дизайн». Стабильно есть конкурс на специалитет «Графика, «Живопись» В этом году появились интересные новые специальности. Например, такие как « Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия. Профиль «Выставочная деятельность».

АГИКИ — творческий ВУЗ, поэтому здесь помимо итогов ЕГЭ проводятся творческие экзамены, которые по многим направлениям являются профилирующими.

ПРИЕМ документов по творческим специальностям завершится уже 11 июля. А по направлениям, где принимаются только результаты ЕГЭ документы будет принимать по 26 июля включительно.

Подробнее об условиях можно узнать на сайте АГИКИ, куда вы сможете перейти, кликнув сюда http://agiki.ru/abitur

Адрес для приема документов:

г. ЯКУТСК, ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 4, 1 этаж.

Почтовый адрес:

677027, г. ЯКУТСК, ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 4, каб. 219.

Специальная телефонная линия Приемной комиссии: 42-11-67

​E-mail: priem@agiki.ru

www.agiki.ru

Instagram: agiki.ru