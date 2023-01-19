19.01.2023
13:43
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Сахалыы

Бу тымныы, күндэлэс күннэри мүччү тутуман!

Хайдах маннык түһэллэрий?🤩🔥

Элбэх киһи ыйыппытынан сибээстээн, аҕыйах сүбэ😅💫

  1. Термоска субу оргуйбут итии уу кутаҕын (биир киһиэхэ 2 лиитэрэ тиийэр, эрчиллиилиин)
  2. Халыҥнык таҥнаҕын (эбэһээт 2-3 пара үтүлүктэ ыл)
  3. Барар дьоҥҥор сэрэтэҕин, дьиэбиттэн таҕыстым диэн (тымныыга күүтэ турбат курдук)
  4. Туман быыһыгар дьоҥҥун булаҕын (көстүбэт буоллахтарына, ханна баалларын звоннаан ыйытаҕын)😶‍🌫️😂
  5. Сып-сап түспүтүнэн бараҕын:
  • тыал хайысхатын көрөҕүн.
  • куруускаҥ уһун синньигэс буолара ордук, оччоҕо үчүгэйдик ыһар.
  • телефонуҥ тымныыттан харыстыыр халыҥ чехоллаах буолуохтаах.
  • видео буолара ордук, биир түгэни сатаан табан түһэрэр ыарахаттардааҕын уочуоттаа.
  1. Түһэр кэм 12:00-14:00 диэри табыгастаах✨

Бу тымныы, күндэлэс күннээх күннэри мүччү тутуман!

Фото: пресс-службы
Источник: тгк Газета Верхневилюйского района

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