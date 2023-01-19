19.01.2023
13:43
427
Сахалыы
Бу тымныы, күндэлэс күннэри мүччү тутуман!
Хайдах маннык түһэллэрий?🤩🔥
Элбэх киһи ыйыппытынан сибээстээн, аҕыйах сүбэ😅💫
- Термоска субу оргуйбут итии уу кутаҕын (биир киһиэхэ 2 лиитэрэ тиийэр, эрчиллиилиин)
- Халыҥнык таҥнаҕын (эбэһээт 2-3 пара үтүлүктэ ыл)
- Барар дьоҥҥор сэрэтэҕин, дьиэбиттэн таҕыстым диэн (тымныыга күүтэ турбат курдук)
- Туман быыһыгар дьоҥҥун булаҕын (көстүбэт буоллахтарына, ханна баалларын звоннаан ыйытаҕын)😶🌫️😂
- Сып-сап түспүтүнэн бараҕын:
- тыал хайысхатын көрөҕүн.
- куруускаҥ уһун синньигэс буолара ордук, оччоҕо үчүгэйдик ыһар.
- телефонуҥ тымныыттан харыстыыр халыҥ чехоллаах буолуохтаах.
- видео буолара ордук, биир түгэни сатаан табан түһэрэр ыарахаттардааҕын уочуоттаа.
- Түһэр кэм 12:00-14:00 диэри табыгастаах✨
Бу тымныы, күндэлэс күннээх күннэри мүччү тутуман!
Фото: пресс-службы
Источник: тгк Газета Верхневилюйского района
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.01.2023
0
61
19.01.2023
0
160
19.01.2023
0
924
19.01.2023
0
420
19.01.2023
0
326
19.01.2023
0
1130
19.01.2023
0
424
19.01.2023
0
695
19.01.2023
0
1378
19.01.2023
0
1037
19.01.2023
0
428
19.01.2023
0
1112
19.01.2023
4
1197
19.01.2023
0
871
19.01.2023
0
3739
19.01.2023
0
1425
19.01.2023
0
10204
19.01.2023
0
484
19.01.2023
0
1379
19.01.2023
0
1372
19.01.2023
0
988
19.01.2023
0
6826
19.01.2023
0
988
18.01.2023
0
2446
18.01.2023
0
2595
18.01.2023
0
1063
18.01.2023
0
1220
18.01.2023
0
566
18.01.2023
0
660
18.01.2023
0
864
18.01.2023
0
240
18.01.2023
0
377
18.01.2023
0
2879
18.01.2023
0
2524
18.01.2023
0
1331
18.01.2023
0
6587
18.01.2023
1
4023
18.01.2023
0
492
18.01.2023
0
379
18.01.2023
0
585
18.01.2023
0
334
18.01.2023
0
675
18.01.2023
0
333
18.01.2023
0
2019
18.01.2023
0
373
18.01.2023
0
619
18.01.2023
0
894
18.01.2023
0
1156
18.01.2023
0
797
18.01.2023
0
431
18.01.2023
0
1321
18.01.2023
0
1111
18.01.2023
0
9775
18.01.2023
2
1370
18.01.2023
0
591
18.01.2023
0
5226
18.01.2023
2
1905
18.01.2023
0
2263
18.01.2023
0
615
18.01.2023
0
862
18.01.2023
0
1963
18.01.2023
0
3826
18.01.2023
0
1281
18.01.2023
0
444
ТОП НОВОСТИ
15.01.2023
0
38774
14.01.2023
1
15684
18.01.2023
Лучший комментарий
6
14827
16.01.2023
1
12857
14.01.2023
3
11461
19.01.2023
0
10160
14.01.2023
0
9880
18.01.2023
0
9768
Добавить комментарий