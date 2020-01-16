Брусничные сиропы из Якутии начали продаваться на eBay

Настоящая успешная бизнес-идея не должна реализовываться только локально. Реально работающие уникальные проекты можно масштабировать на международном уровне.

Это доказал сельскохозяйственный потребительский растениеводческий кооператив «Тирэх», председателем которого является Антонида БАРАШКОВА.

Кооператив, располагающийся в селе Сунтар начал успешное продвижение якутской брусники на онлайн-витрине eBay.

Сиропы и варенья из якутской брусники уже отправлены в пять стран – США, Италию, Норвегию, Англию и Сингапур.

Руководитель «Тирэх» Антонида Барашкова рассказала о проделанной работе и планах на будущее.

«Мы занимаемся переработкой дикорастущих ягод Якутии – брусники, черной и красной смородины, голубики. Сиропы и варенья «Тирэх» готовим без добавления консервантов, красителей, вкусовых добавок — только ягоды и сахар. Как знаете, в Якутии нет крупных промышленных производств и природа нашего края первозданна. Ягоды растут в естественной, экологически чистой среде. По всему миру идет тенденция потребления экологически чистых продуктов. В этом плане товары, которые выпускаются в нашей республике соответствуют всем международным стандартам», –сказала председатель.

Она поделилась, что идея организации собственного цеха по переработке ягод пришла после выхода на пенсию.

«По образованию я сельскохозяйственный инженер. После окончания учебы какое-то время занималась преподаванием, затем работала в различных сельскохозяйственно-производственных предприятиях. После выхода на пенсию не могла сидеть сложа руки. Так и пришла идея об организации кооператива по переработке ягод. Сейчас наш кооператив «Тирэх» насчитывает более 20 членов», – отметила Антонида Николаевна.

Предприниматель рассказала, что стремительный виток развития кооператива задал Центр «Мой бизнес».

«О том, как расширить рынок сбыта, мысли были всегда. Мы постоянно вели поиск информации и способов, как это сделать. Однажды наткнулась на portal.b14.ru. Через Портал малого и среднего предпринимательства Якутии я познакомилась с различными структурами, которые поддерживают бизнес, в том числе с «Мой бизнес» и Центром поддержки экспорта Якутии. Можно сказать, что с этого начались перемены в нашем деле. На одной из встреч с представителями Торгово-промышленной палаты РС(Я) нам рекомендовали поехать на Международную выставку ЭКСПО-2019, которая прошла в городе Харбине. Там мы увидели, что наша продукция вызывает активный интерес у иностранного потребителя», – озвучила руководитель кооператива.

С этой поездки и началась активизация всего коллектива «Тирэх» для выхода на международный рынок сбыта.

«Мы убедились — спрос есть и очень большой. В середине декабря прошлого года проходили Дни Дальнего Востока в Москве. В Центре поддержки экспорта Якутии нам посоветовали в рамках этой выставки-ярмарки направить двух наших представителей на экспресс-обучение в компании KPMG — крупной международной организации, которая предоставляет широкий спектр консультационных услуг, включая решение налоговых и юридических вопросов, услуги по совершенствованию показателей эффективности деятельности и управления рисками, а также консультированию по вопросам сопровождения сделок, реструктуризации бизнеса и привлечению финансирования. В это время при поддержке Центра «Мой бизнес» мы уже подготовили все лицензии и документы соответствия нашей продукции, в том числе и международный сертификат ISO. Так мы стали готовы для поставки сиропов и варенья «Тирэх» в любую точку мира», – говорит Антонида Барашкова.

Она добавила, что Центр «Мой бизнес» помог провести маркетинговые исследования, которые позволили устранить недочеты кампании по продвижению продукции «Тирэх».

«Существует много предрассудков и стереотипов, и чтобы не сглазить будущий успех якутские предприниматели боятся рассказывать о своем деле, достижениях. Мы раньше тоже придерживались такой политики – тихонько работали себе в Сунтарском районе и все. Но потом до меня дошло — все это неправильно! Представители бизнеса должны показывать свою личность и рассказывать о своем деле. Мы же работаем добросовестно, не в тени и ничем криминальным не занимаемся. У нас все чисто и открыто. Именно это мы и должны показывать. Я считаю, что бизнес должен сам строить свой имидж. Потом сложившийся образ и репутация будут работать на вас. Первоначально мы сами как попало сделали этикетки для сиропов и варений и запустили в таком виде в продажу. Нас не заботило, что они не соответствуют современным тенденциям. Люди смеялись, говорили, что они смешные и нелепые. Сейчас мы более ответственно подошли к этому пункту – нам помогли сделать новый брендбук. В этом опять же нас поддержали в «Мой бизнес». Ведь в ходе проведенных исследований именно этикетки и упаковки стали нашими проблемными пунктами. Мы разработали новый сайт, тщательно подготовились к вопросу рекламной кампании», – рассказала предприниматель.

Антонида Барашкова добавила, что на платформе Ebay продукция «Тирэх» выставлена в виде набора.

«После подготовительного этапа без всяких затруднений мы разместили нашу продукцию на международной торговой площадке. Для этого мы сформировали пакетное предложение – 4 сиропа или 6 баночек варенья. Все оформлено в красивую упаковку. Стоимость одного набора – 57 $. В цену входит и доставка. А так, в Якутии мы сдаем наши заготовки на реализацию в магазины столицы и Нюрбы. Кроме того, у нас работает своя торговая точка на рынке города Мирный», – объяснила председатель.

По поводу ближайших планов Антонида Николаевна озвучила следующее:

«В первую очередь, мы хотим выставиться еще на других торговых ресурсах. Наша цель — Alibaba.com. А если мыслить более глобально, то для того, чтобы делать поставки за рубежом, необходимо заливать сиропы и варенья в стеклянную тару. Существующий в Сунтаре цех имеет малую мощность и к тому же мы упаковываем в пластик. Мы намерены привлечь дополнительные средства и отстроить цех в городе Якутске, закупить новое оборудование. Задумываемся о лизинге. За короткий период проделана очень большая работа. Главное, не сбавлять темпы. Уверена, что все задуманное у нас получится».

Испокон веков наши предки занимались сбором ягод, грибов и трав. Сейчас желающих заниматься тяжелой работой по сбору дикоросов в летнюю жару, отмахиваясь от комаров стало гораздо меньше. Но благодаря таким предприятиям как «Тирэх», мы и наши близкие всегда можем насладиться настоящим природным вкусом даров природы Якутии!