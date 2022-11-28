28.11.2022
09:15
251
Происшествия
Бруцеллез в Якутске: у собак взято более 560 проб
564 пробы по бруцеллезу отобрано у собак, находящихся в Приюте для безнадзорных животных г. Якутска. – Департамент ветеринарии РС(Я). Такая информация прозвучала во время общегородской планерки 28 ноября.
Также в округах Якутска продолжаются рейдовые мероприятия, совместно с Департаментом ветеринарии РС(Я), по профилактике и предупреждению самовыгула собак. Составлено 5 административных протоколов о нарушении Правил содержания домашних животных, вынесено 4 постановления. За весь период – 21 протокол. Такая информация прозвучала во время общегородской планерки 28 ноября.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: тгк ЯКУТСК
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