Бруцеллез в Якутске: у собак взято более 560 проб

564 пробы по бруцеллезу отобрано у собак, находящихся в Приюте для безнадзорных животных г. Якутска. – Департамент ветеринарии РС(Я). Такая информация прозвучала во время общегородской планерки 28 ноября.

Также в округах Якутска продолжаются рейдовые мероприятия, совместно с Департаментом ветеринарии РС(Я), по профилактике и предупреждению самовыгула собак. Составлено 5 административных протоколов о нарушении Правил содержания домашних животных, вынесено 4 постановления. За весь период – 21 протокол. Такая информация прозвучала во время общегородской планерки 28 ноября.