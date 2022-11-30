Бруцеллез подтвердился. Карантин введен в Верхневилюйске и Нюрбе

Наличие вируса бруцеллеза у хозяйских собак в Верхневилюйском и Нюрбинском улусах подтвердили в Федеральном центре охраны здоровья животных» (ВНИИЗЖ). 7 ноября туда было 5 проб, отобранных у собак в Верхневилюйске и Нюрбе: по результатам лабораторных исследований положительный результат у 2 проб, сомнительный результат у 3 проб, сообщает департамент ветеринарии Якутии.

Поэтому с 28 и 29 ноября карантин по бруцеллезу собак установлен в с. Верхневилюйск и г. Нюрбе по распоряжению департамента ветеринарии Якутии. Эпизоотические очаги установлены на территории частных домов, где содержатся животные.

Карантин значит, что в эпизоотических очагах запрещается лечение больных животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз животных, выгул, перемещение и перегруппировка животных. А также запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных.

В г. Нюрбы и с. Верхневилюйск ветеринары проводят мероприятия по утвержденному плану ликвидации бруцеллеза собак.