Бросился в горящий дом и спас троих

28.12.22 в 2 часа ночи произошло возгорание жилого дома, в селе Верхний Бестях. Когда спасение людей — это работа, выходных здесь быть не может. Тому пример — пожарный из МПЧ 5 Башлаев Вячеслав увидел дым и языки пламени из дома, и не раздумывая, без экипировки ГДЗС бросился на помощь и вытащил трех человек на улицу, двое находились без сознания.

Только благодаря этому, три человека остались живы, сообщает VK Новости г. Покровск и Хангаласского улуса

Как сообщала пресс-служба МЧС Якутии, пожар произошел в 1-этажном 4-х квартирном жилом доме на ул. Квартал Геологический в с. Бестях Хангаласского района. Через 3 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия из окон шел дым. С места было эвакуировано 10 человек. В результате пожара пострадали женщина 1968 г.р. и мужчина 1982 г.р., огнем повреждены потолочные перекрытия, стена и пол в квартире на общей площади 15 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники ГПС РС (Я).