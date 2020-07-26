26.07.2020
23:44
130
Якутск
Брошенные плакаты
Голосование прошло. Уже не актуальные плакаты разбросаны по городу Якутску.
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