26.07.2020
23:44
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Якутск

Брошенные плакаты

Голосование прошло. Уже не актуальные плакаты разбросаны по городу Якутску.

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