Бронзового призера чемпионата мира Арыйана Тютрина чествовали в родном улусе как героя

Спортсмена и его тренеров Семена Гаврильевича ПЕТУХОВА, Ивана Ивановича ДМИТРИЕВА чествовали руководство, общественность и спортивное сообщество Усть-Алданского улуса, сообщает «Спорт Якутии».

На мероприятии присутствовали супруга, родители, родные и близкие Арыйана. Руководство улуса во главе с Алексеем ФЕДОТОВЫМ вручило Арыйану денежный сертификат на сумму 500 тысяч рублей, тренеру чемпиона вручен сертификат на 100 тысяч рублей, первый тренер чемпиона также награжден сертификатом на 100 тысяч. Суоттунский и Борогонский наслега, где рос и занимался Арыйан вручили ему денежные сертификаты, памятные подарки. Примечательно,что глава Суоттунского наслега Василий ИВАНОВ вручил Арыйану знак «Почетный гражданин Суоттунского наслега». От имени Государственного собрания Ил Тумэн председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам молодежи, физической культуре и спорту Михаил ГУЛЯЕВ вручил Арыйану и его тренерам памятные подарки. Геннадий ВАСИЛЬЕВ — заместитель председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам молодежи, физической культуре и спорту также поздравил земляка с победой и вручил ему памятный подарок. Земляки приветствовали чемпиона как настоящего героя, с воодушевлением поздравили и пожелали ему дальнейших спортивных побед.

«Арыйан прекрасный пример силы духа и воли, которые всегда приводят к победе. Вы на сегодняшний день являетесь ориентиром для молодого поколения, которое на вашем примере вырастет настоящими гражданами, патриотами и защитниками родной земли»,- выступил глава улуса Алексей Федотов.

«Благодарю свой родной улус в лице главы улуса Алексея Васильевича. Усть-Алдан является местом, где я сделал первые шаги в мир большого спорта, где я состоялся как спортсмен, поэтому родной улус всегда, в любых ситуациях оказывал и оказывает мне всестороннюю помощь»,- отметил в своем выступлении Арыйан ТЮТРИН.

Далее Арыйан Тютрин посетил Мындабинсую среднюю школу, где его с нетерпением ждали юные спортсмены. Чемпион побеседовал с ребятами, ответил на интересующие их вопросы, сказал напутственные слова и оставил ребятам свои автографы.

Поздравляем нашего земляка с высокой наградой! Подчеркнем, что Целевая программа поддержки Арыйана Тютрина действует, работает, даёт свои плоды и будет продолжена в дальнейшем. Желаем Арыйану ярких поединков, побед и успехов!