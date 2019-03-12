Бродячие собаки угрожают школьникам Якутска?

В начале года в Сайсарском округе по итогам торгов заключен контракт по регулированию и отлову безнадзорных животных с МУП «Жилкомсервис». На сегодня в округе отловлено более 160 безнадзорных животных.

В Сайсарском округе отмечается большое количество бродячих собак на территориях общеобразовательных учреждений, а также случаи нападения собак с явными признаками домашних животных (наличие ошейника).

В связи с этим, Управление Сайсарского округа убедительно призывает владельцев домашних животных принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей. Выводить собаку на прогулку нужно на поводке с прикрепленным к ошейнику жетоном, на котором указаны кличка собаки, адрес владельца, телефон. Спускать собаку с поводка можно только в малолюдных местах, при этом следует надевать намордник.

Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок.

В случае обнаружения скопления безнадзорных животных можно сообщить в по телефону: 49-42-51 (ЕДДС), 40-24-96 (Управа Сайсарского округа).

Безнадзорные животные, несмотря на наличие признаков домашних животных, будут отловлены и доставлены в специальный приемник для животных.