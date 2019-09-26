Бродячие лошади — угроза безопасности

Начальник управления сельского хозяйства окружной администрации Иван Сивцев прокомментировал ситуацию в городе по бродячим лошадям. Эти крупные домашние животные нередко пасутся на клумбах и газонах даже в центре города, создают угрозу безопасности пешеходов и движению автотранспорта.

«Согласно пункту 9.5 санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных в 2010 году, полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных возложено на органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Законом РС(Я) от 2 апреля 2014 года полномочия по отлову и содержанию безнадзорных кошек, собак и экзотических животных переданы органам местного самоуправления. В настоящее время полномочия на отлов лошадей и крупного рогатого скота органам местного самоуправления еще не переданы», — сказал Иван Сивцев.

Но тем не менее, как сообщил руководитель, согласно заявкам, поступающим в Единую диспетчерскую службу от горожан, также от административных округов, проводятся мероприятия по поиску владельцев животных и выводу лошадей за пределы города.