Бродячие лошади нападают на жителей Покровска

Бродячие лошади нападают на жителей города Покровск Хангаласского района Якутии, есть пострадавший, сообщает телеканал «Якутия 24».

По словам очевидцев, небольшой табун лошадей на протяжение нескольких дней нападает на жителей города. Первый случай нападения зафиксировали вечером 4 июня. Вожак табуна, преследуя, пытался лягнуть подростка, однако он успел увернуться и не пострадал.

Днем 5 июня стадо лошадей напало на преподавателя Покровской детской школы искусств. Женщина возвращалась с обеденного перерыва на работу, когда лошади лягнули ее в плечо. Пострадавшую увезли в машине скорой помощи.

Через час после этого случая лошади напали на девочку 9-10 лет, взрослые мужчины смогли отогнать бесконтрольных животных.

В настоящий момент ведутся поиски хозяина лошадей.